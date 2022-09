20 set 2022 17:04

NON SARANNO SEMPLICI ELEZIONI MA EURO-ELEZIONI - I “PIZZINI” CHE ARRIVANO DALL’ESTERO DIMOSTRANO COME IL VOTO IN ITALIA SIA CONSIDERATO UNO SPARTIACQUE ANCHE PER L’UE (LA SPD A SOSTEGNO DEL PD, MARINE LE PEN PRO-SALVINI) - MASSIMO FRANCO: “LE ALLEANZE SI STANNO RIVELANDO ELEMENTO DI SCONTRO TRA SCHIERAMENTI E AL LORO STESSO INTERNO. COME LA SPACCATURA NEL CENTROSINISTRA TRA PD E M5S SULLA LEALTÀ ATLANTISTA. MENTRE L'APPOGGIO DI MELONI E SALVINI A ORBÁN..."