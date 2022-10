5 ott 2022 13:38

NON SI DISTURBA IL MANOVRATORE - LA HANNOVER MEDICAL SCHOOL HA GRAZIATO URSULA VON DER LEYEN PER LE ACCUSE DI PLAGIO DELLA TESI DI DOTTORATO: LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ERA ACCUSATA DI AVER SCOPIAZZATO IL 43,5% DEL SUO LAVORO, MA PER IL PRESIDENTE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA SI “È STATO UN ERRORE E NON CATTIVA CONDOTTA” - UN TRATTAMENTO RISERVATO SOLO A LEI VISTO CHE TRE POLITICI TEDESCHI SI SONO DOVUTI DIMETTERE PER LE STESSE ACCUSE…