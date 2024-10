NON SIAMO UN PAESE, MA UNA BARZELLETTA – GIORGIA MELONI SBANDIERA IL TRASFERIMENTO DI SEDICI (SIC!) MIGRANTI NEI CENTRI COSTRUITI IN ALBANIA, MA NELLE ULTIME 24 ORE SONO ARRIVATI PIÙ DI MILLE DISPERATI A LAMPEDUSA – E LA DUCETTA IN SENATO SI VANTA PURE: “L’ITALIA È UN MODELLO DA SEGUIRE, SIAMO PRAGMATICI ED EFFICACI”

KING ONG - MEME DI EMILIANO CARLI

MELONI, PRAGMATICI ED EFFICACI SUI MIGRANTI, SIAMO UN MODELLO

(ANSA) - "Sono orgogliosa che l'Italia sia diventata un modello da seguire, ho accolto con grande soddisfazione l'attenzione di diversi governi di diverso colore politico" sull'azione italiana "a riprova del pragmatismo e dell'efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto dell'immigrazione illegale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

MIGRANTI: SBARCHI A LAMPEDUSA, ARRIVATI IN MILLE IN 24 ORE

(ANSA) - Sono 48 i migranti sbarcati, all'alba, a Lampedusa dove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.

SERGIO MATTARELLA E GIORGIA MELONI - MIGRANTI - VIGNETTA ELLEKAPPA

MIGRANTI: 316 ALL'HOTSPOT DI PORTO EMPEDOCLE, IN PARTENZA

(ANSA) - Sono 316 i migranti, al momento, presenti all'hotspot di contrada Caos a Porto Empedocle. Si tratta del gruppo che, su disposizione della prefettura di Agrigento, è stato trasferito ieri sera da Lampedusa con il traghetto di linea giunto all'alba a Porto Empedocle. I 316 stanno per essere spostati, a scaglioni, in altre strutture d'accoglienza della Sicilia e della penisola.

Le quote di sistemazione sono state già definite e ripartite. Nella struttura di Porto Empedocle arriveranno adesso i 58 che sono in fase di sbarco dalla nave ong Mare Jonio. Anche loro stazioneranno il minor tempo possibile, solo per essere rifocillati e dar corso alle procedure di identificazione, fra le casette di contrada Caos.

DUE BARCHINI CON 57 MIGRANTI, PORTATI A LAMPEDUSA

giorgia meloni edi rama - hotspot per migranti in albania

(ANSA) - Altri 57 migranti sono stati sbarcati a Lampedusa, dopo che le motovedette di Frontex hanno agganciato due barchini salpati da Sabratha e Garabulli in Libia. Sui natanti c'erano egiziani, eritrei, pakistani, siriani, bengalesi, iracheni e sudanesi che hanno riferito d'aver pagato da 5mila a 6mila dollari per la traversata. Salgono a 6, dall'alba, gli approdi su Lampedusa con un totale di 105 persone.

MIGRANTI: RENZI, SPESI 900 MLN IN ALBANIA, SOLO SPOT ELETTORALE

(ANSA) - "Per la campa elettorale di Giorgia Meloni avete speso 900 milioni di euro, mandando 16 migranti con una nave ad hoc ieri (in Albania, ndr), e mandandone in totale 800. Avete sprecato 900 milioni di euro che dovevate dare a carabinieri, poliziotti, alla liste d'attesa sulla sanità e che portano via immigrazione che potrebbero essere regolare".

GIORGIA MELONI E IL NERO DI WHATSAPP - MEME

Così il senatore di Italia viva, Matteo Renzi riferendosi ai migranti trasferiti dal governo italiano in un centro in Albania, durante il suo intervento al Senato dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Per Renzi, "il vostro elettorato di centrodestra prima o poi vi chiederà il conto: il punto è che per uno spot elettorale che avete fatto e che ha certificato, non la sinistra brutta e cattiva, ma il vostro partner Edi Rama, che ha detto alla tv albanese che questa cosa 'a noi non serve a niente e non costa niente, ma serve a Meloni e tanto paga I'Italia". Quindi ha concluso: "Avete detto che farete la rivoluzione e invece solo camp elettorale a spese dei contribuenti".

matteo renzi al senato FRONTEX - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA CONSIGLIO DEI MINISTRI A CUTRO - VIGNETTA BY GIANNELLI MELONI MIGRANTI GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA