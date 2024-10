NON SOLO GIORGIA, ANCHE SALVINI ORA GRIDA AL “COMPLOTTO” – IL MALTEMPO CHE SI ABBATTE SULLA LIGURIA IN CONCOMITANZA CON IL VOTO REGIONALE HA FATTO SCATTARE IL “CAPITONE”, CHE HA CITATO TRUMP: “SERVE UNA VITTORIA ‘TOO BIG TO RIG’, TROPPO LARGA PER POTER ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE CON TRUCCHI E TRUCCHETTI AI SEGGI” – ANCHE IL FORZISTA ALESSANDRO SORTE EVOCA MANOVRE OCCULTE: “SI STANNO MUOVENDO POTERI FORTI PER FAR VINCERE ORLANDO” – ALLE 12 L'AFFLENZA ERA AL 13%, COME NEL 2020

ELEZIONI LIGURIA: ALLE 12 HA VOTATO IL 13%, COME NEL 2020

(ANSA) - Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 12 l'affluenza alle elezioni regionali della Liguria è stata del 13,06%. In totale gli elettori chiamati alle urne oggi, domenica 27 e domani, lunedì 28 ottobre, sono 1.347.736, di cui 733.633 nella Città metropolitana di Genova, 244.411 nella Provincia di Savona, 187.281 nella provincia della Spezia e 182.411 nella provincia di Imperia (dati forniti dalle Prefetture) ricorda in una nota la Regione.

Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 14,29%, in provincia di Savona il 12,23%, in provincia della Spezia il 11,94%, in provincia di Imperia il 10,31%. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 13,96% a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 14,19 %, in provincia di Savona il 14,67%, in provincia della Spezia il 13,08%, in provincia di Imperia il 12,97%.

LA LIGURIA VA AL VOTO CON L’ALLERTA METEO TRA SOSPETTI E URNE VUOTE

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

Abituati al rumore permanente, il silenzio (elettorale) può generare pensieri strani: a chi conviene il maltempo? In Liguria si aprono oggi le urne, si vota fino a domani per il nuovo presidente della Regione, dopo la fine traumatica della gestione Toti.

Le speculazioni atmosferiche hanno causato qualche ansia da complotto nel centrodestra. Matteo Salvini, dal palco dei Magazzini del cotone dove Bucci ha chiuso la sua campagna elettorale, si è messo a citare Donald Trump, del quale è un sostenitore acceso, chiedendo una vittoria, «Too big to rig», ovvero troppo larga «per poter essere messa in discussione con trucchi e trucchetti ai seggi».

La passione del leader leghista per il tycoon americano non arriva al punto di seguire la teoria che gli uragani sulla Florida siano stati mandati da Joe Biden per influenzare il voto (una tesi che i trumpiani hanno diffuso in rete). Così, almeno per ora, nessuno crede che torrenti e frane siano lì a favorire Orlando.

Però, venerdì al comizio chiuso da Giorgia Meloni si sentiva ripetere spesso l'invito a controllare il voto. Persino il più moderato della compagnia, Antonio Tajani, ha chiesto ai rappresentanti di lista di «controllare bene fino alla fine degli scrutini». «Si stanno muovendo poteri forti per far vincere Orlando», raccontava qualche giorno fa in Transatlantico il dirigente di Forza Italia Alessandro Sorte.

Mentre il sindaco Bucci ha prima invitato i liguri ad «andare a votare anche se piove» e poi ha messo l'accento sulle riunioni delle ore successive, «appena finito qui andrò alla Protezione civile per garantire che elezioni possano avvenire senza problemi per nessuno». Piove, regione in bilico.

