26 apr 2022 09:09

NON SOLO TAIWAN: LO SCONTRO USA-CINA SI SPOSTA SUL TIBET - WASHINGTON CHIEDE A PECHINO DI NON INTERFERIRE NEGLI AFFARI INTERNI DEL TIBET COME LA SUCCESSIONE DELLE CARICHE RELIGIOSE - IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DEL PANCHEN LAMA, LA SECONDA MAGGIORE CARICA DEL BUDDHISMO TIBETANO, IL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO SOTTOLINEA CHE LA CINA DEVE TENERE LE ZAMPETTE A POSTO...