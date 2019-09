NON SONO UNA SANTA, SONO LA SANTANCHE'! “SUI SOCIAL RICEVO OGNI TANTO RICHIESTE STRANE. UN UOMO TEMPO FA MI HA CHIESTO DI PORTARLO PER UNA NOTTE AL GUINZAGLIO. MI HA FATTO RIDERE" – DANIELONA SCATENATA A ‘RADIO 2’: SALVINI HA SBAGLIATO I TEMPI DELLA CRISI. TERESA BELLANOVA? RISPETTO A CERTI UOMINI VESTITI MALISSIMO E' ELEGANTISSIMA - "CHEF RUBIO E' UN CRETINO” – E SU BRIATORE…

Daniela Santanché è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dalla mezzanotte e mezza alle sei.

La senatrice di Fratelli d'Italia ha parlato del nuovo Governo: "Sensazioni e opinioni? Orrende. Ho visto l'altro giorno una piazza piena di cittadini, di operai, professori, artigiani, carabinieri e poliziotti sorridenti, imprenditori, lavoratori. Una sensazione meravigliosa. Quella di ieri invece è stata una giornata drammatica, il Governo ha ottenuto la fiducia contro il volere del popolo. Un giorno triste per la democrazia".

Sul tweet di Chef Rubio: "Si è chiesto perché nessuno è stato picchiato, perquisito o schedato? E' un cretino. Non c'è niente da rispondergli, il suo è un livello talmente basso che rispondergli sarebbe una perdita di tempo".

Sul Ministro Teresa Bellanova: "A me interessa quello che fa un Ministro, non come si veste. E poi devo dire che ho visto uomini vestiti malissimo, in confronto Bellanova sembrava elegantissima. Mi è piaciuto come ha risposto agli haters. Non si giudica una donna da come si veste, e la Bellanova non mi sembrava inadeguata. Per quanto riguarda il titolo di studio, da mamma dico ai ragazzi che è bene studiare e laurearsi. Magari non tutti lo fanno, magari non tutti in altri tempi non ne hanno avuto la possibilità, ma oggi credo che una laurea sia importante".

Su Matteo Salvini: "Ha sbagliato i tempi della crisi. Capisco che ha staccato la spina, un po' tardi, ma stare con i Cinque Stelle ci vuole un gran fegato. Avrà capito anche Salvini che loro avevano un programma opposto a quello promesso agli elettori della Lega. Salvini ha fatto qualche errore, ma noi non siamo qui per buttargli la croce addosso".

A proposito del 'basso profilo' tenuto da Berlusconi: "Non mi sorprende. Ha 83 anni, ha avuto una vita molto intensa, con dei successi pazzeschi, ma a 83 anni ne ha le scatole piene".

Briatore ha presentato nelle scorse ore il "Movimento del fare": "Sono contenta che abbia passione per la politica, vediamo quello che farà. E' un mio caro amico e abbiamo anche degli interessi in comune"

In chiusura la Santanché ha parlato del suo rapporto con i social: "Gli haters li ho anche io. Richieste stravaganti? Devo dire che qualcosa mi è capitato, ma non più di tanto. Faccio un po' paura. Però qualche richiesta strana è arrivata anche a me. Mi ricordo tempo fa che un signore mi scrisse se potevo portarlo una notte al guinzaglio. Mi ha fatto ridere, la mente umana è strana".

