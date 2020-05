27 mag 2020 12:25

NON SUONA PROPRIO COME UN “WHATEVER IT TAKES” - LAGARDE PROVA A RASSICURARE I MERCATI: “IL COVID NON PROVOCHERÀ UNA NUOVA CRISI DELL'EURO” - E’ LA SVOLTA RESPONSABILE DELLA PRESIDENTE DELLA BCE CHE AVEVA DEBUTTATO CON UN TREMENDO “NON SIAMO QUI PER RIDURRE GLI SPREAD” - LA CADUTA DEL PIL DELL’EUROZONA SARA’ A METÀ STRADA FRA -8 E -12% - DURANTE LA CRISI FINANZIARIA DI UN DECENNIO FA IL CALO FU -4/-5…