NON TI CONOSCO, MASCHERINA – ATTILIO FONTANA E GIULIO GALLERA BECCATI A CHIACCHERARE AL BAR DEL FICO, A ROMA, IN MEZZO A MOLTE ALTRE PERSONE E SENZA MASCHERINE – UNA DONNA (LA SEGRETARIA?) HA SBRAITATO CONTRO IL RAGAZZO CHE HA SCATTATO LE FOTO, PUBBLICATE DA “TPI”: “NON PUÒ, LE CANCELLI”. POI SI È AVVICINATA A FONTANA E GLI HA DETTO…

Selvaggia Lucarelli per www.tpi.it

attilio fontana e giulio gallera senza mascherina a roma

Per carità, nessuna ordinanza che glielo vieti, nel Lazio, ma ieri sera i romani che li hanno visti ridere e scherzare tra tanta gente, dietro la centrale e affollata Pizza Navona, sono rimasti perplessi.

Attilio Fontana e Giulio Gallera erano a chiacchierare senza mascherina, in mezzo a molte persone, ben sapendo che la politica, specie quella che arriva dalla regione più toccata dalla tragedia del Coronavirus e in cui i contagi non sono ancora una faccenda risolta, dovrebbe dare il buon esempio.

attilio fontana al bar del fico senza mascherina

E il buon esempio, al di là di ordinanze di presidenti di regione che ormai si affidano più al buonsenso individuale che ad altro, dovrebbe essere – forse – che in luoghi affollati, soprattutto chi arriva da regioni in cui il rischio esiste ancora più che in altre, dovrebbe/potrebbe mettere la mascherina. Specie se ha un ruolo istituzionale.

Lo sa bene chi accompagnava Fontana e Gallera ieri sera nella passeggiata romana, visto che il ragazzo che ha scattato le foto si è ritrovato con una signora (la segretaria? un’assistente?) alterata di fronte a lui, che sbraitava: “Non può fare foto, cancelli le foto!”. Lo racconta A., il fotografo improvvisato, a TPI e aggiunge: “Si è poi avvicinata subito ad Attilio Fontana per dire testuali parole: “Attilio metti la mascherina, questi stronzi stanno fotografando. Per poi aggiungere mentre me ne andavo: qui non è obbligatorio indossarla!”.

attilio fontana e giulio gallera al bar del fico senza mascherina

Che poi è anche vero. Sarebbe ancora una volta però obbligatorio un bel corso di comunicazione politica per Fontana e Gallera. Ma forse quello è l’ultimo dei (loro) problemi.

