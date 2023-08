NON TUTTE LE STRADE PORTANO A RAMA: LA GRECIA, AL CONTRARIO DELL’ITALIA, STA DANDO PROVA DI SERIETÀ - E’ IN CORSO UN VERTICE AD ATENE IN CUI PARTECIPA IL PRIMO MINISTRO GRECO MITSOTAKIS, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE VON DER LAYEN E I LEADER DEI BALCANI: SERBIA, MONTENEGRO, MACEDONIA, KOSOVO, BOSNIA, BULGARIA, ROMANIA E CROAZIA. A CENA DOVREBBE ARRIVARE ANCHE ZELENSKY. L’UNICO GRANDE ESCLUSO EDI RAMA A CAUSA DELLE RECENTI TENSIONI TRA ATENE E TIRANA. LA GRECIA MINACCIA IL FUTURO DELL’ALBANIA IN EUROPA: QUINDI UN MOTIVO IN PIÙ PER RAMA DI ESIBIRE MELONI E BLAIR…

Dagonota

VON DER LEYEN MITSOTAKIS

E’ in corso un vertice ad Atene dove partecipa il primo ministro greco Mitsotakis, la presidente della commisssione Ue Von der Layen, il presidente del consiglio europeo Charles Michel e i leader dei Balcani: Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Bosnia, Bulgaria, Romania e Croazia.

In serata a cena dovrebbe arrivare anche Zelensky. L’unico grande escluso, appositamente non invitato, Edi Rama a causa delle recenti tensioni tra Atene e Tirana per la detenzione dallo scorso 14 maggio del sindaco di etnia greca della città albanese Himarë, Fredi Beleri. Atene quindi minaccia il futuro dell’Albania in Europa. Quindi motivo in più per Rama di esibire Meloni e Blair. La Grecia al contrario dell’Italia sta dando prova di serietà.

von der leyen zelensky

IL VERTICE A ATENE

Estratti da eunews.it

Vent’anni dopo, la Grecia vuole tornare protagonista della politica di allargamento Ue. La tavola è apparecchiata per l’appuntamento che questa sera (21 agosto) porterà ad Atene i vertici delle istituzioni comunitarie e i leader dei Paesi candidati all’adesione all’Unione Europea, con un assente eccellente e una strategia ancora tutta da definire, dopo gli ultimi tre vertici Ue-Balcani Occidentali in meno di due anni e tre richieste di ingresso arrivate a seguito dello scoppio della guerra russa in Ucraina.

L’ospite della cena informale – il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis – ha ricordato che quest’anno cade il ventesimo anniversario di quel cruciale vertice di Salonicco, quando per la prima volta volta i leader degli allora 15 Paesi membri riuniti in Grecia sancivano ufficialmente la rotta per la futura adesione dei Balcani Occidentali.

kyriakos mitsotakis giorgia meloni

Alla cena di questa sera saranno presenti i presidenti della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e del Consiglio Europeo, Charles Michel, insieme con i leader di Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Moldova e Ucraina, oltre a quelli di quattro Paesi membri interessati da vicino dall’allargamento Ue nei Balcani Occidentali e nell’Europa orientale: Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia. Mentre ad Atene dovrebbe recarsi anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a pesare sulla cena è però un assente eccellente tra i Paesi candidati all’adesione Ue: il premier albanese, Edi Rama, non invitato all’evento a causa delle recenti tensioni tra Atene e Tirana per la detenzione dallo scorso 14 maggio del sindaco di etnia greca della città albanese Himarë, Fredi Beleri.

edi rama

Il primo cittadino della cittadina costiera è stato arrestato per una presunta compravendita di voti, ma da tre mesi è in atto un braccio di ferro diplomatico con il governo Mitsotakis, accusato di voler influenzare un’indagine indipendente. Atene rietine che l’arresto sia motivato politicamente e potrebbe utilizzare la leva dell’adesione all’Ue come strumento di ricatto verso Tirana per mettere fine a quella che il governo greco considera una “violazione dei diritti umani”. Al posto di Rama – il politico più influente in Albania, padrone di casa dell’ultimo vertice Ue-Balcani Occidentali – alla cena di questa sera era stato invitato il presidente albanese, Bajram Begaj (il cui ruolo è principalmente cerimoniale). Invito comunque declinato per “impegni precedentemente presi”

giorgia meloni kyriakos mitsotakis kyriakos mitsotakis vittoria elezioni 25 giugno 2023 EDI RAMA TONY BLAIR. EDI RAMA TONY BLAIR volodymyr zelensky ursula von der leyen volodymyr zelensky ursula von der leyen giorgia meloni in albania ospite di edi rama 4 giorgia meloni in albania ospite di edi rama 6 IL POST FACEBOOK DI EDI RAMA DOPO LA VISITA DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA kyriakos mitsotakis al seggio

(...)

volodymyr zelensky e ursula von der leyen a kiev