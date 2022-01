10 gen 2022 12:38

UNO NON VALE PIÙ UNO - L’EX REGGENTE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, VITO CRIMI, PER DIFENDERE CONTE, SI SFOGA IN CHAT CONTRO I SENATORI E L’IDEA DI NUOVE “QUIRINARIE”, SCONFESSANDO PER SEMPRE IL TOTEM DEL VOTO DEGLI ISCRITTI: “DAVVERO PENSIAMO CHE UNA PARTITA COME IL QUIRINALE SI POSSA DECIDERE IN ASSEMBLEA?” - “QUANDO ABBIAMO FATTO VOTARE GLI ISCRITTI LO ABBIAMO FATTO DA OPPOSIZIONE, ERAVAMO CONSAPEVOLI CHE IL NOSTRO VOTO NON CONTAVA UN CA…” - PIETRO SALVATORI: "CRIMI SPIEGA QUAL È LA RATIO DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA M5S"