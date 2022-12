12 dic 2022 15:45

NORDIO, IL GUARDASIGILLI DI CHI? - PINO CORRIAS: “A RIPROVA DELL'INDOLE DI CARLO NORDIO S'È SUBITO SCHIERATO CON IL PIÙ PREPOTENTE TRA I SENATORI RINASCIMENTALI, MATTEO RENZI, CHE TRA UN VIAGGIO A GETTONE E L'ALTRO, FA LA GUERRA AI MAGISTRATI FIORENTINI CHE NON SOLO OSANO INDAGARE SULLA FONDAZIONE OPEN CHE TIENE FINANZIARIAMENTE VIVA LA SUA ITALIA VIVA, MA HANNO MANDATO GLI ATTI DI INDAGINE AL COPASIR, IL COMITATO CHE SI OCCUPA DEI SERVIZI SEGRETI. SOLO CHE LE CARTE SONO STATE MANDATE AL COPASIR NON PER MALVAGITÀ DEI MAGISTRATI FIORENTINI, MA PER LEGITTIMA RICHIESTA…”