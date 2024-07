NORDIO HA BEVUTO UNO SPRITZ DI TROPPO? – IL GUARDASIGILLI ATTACCA I GUIDICI CHE HANNO CONFERMATO I DOMICILIARI PER GIOVANNI TOTI: “DI RECENTE HO RILETTO CON GRANDE ATTENZIONE ‘LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI HEGEL’ E SONO RIUSCITO A CAPIRLA, HO LETTO QUESTA ORDINANZA SU TOTI E NON HO CAPITO NULLA” – IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA CONFERMATO I DOMICILIARI ANCHE PER ALDO SPINELLI: “POTREBBE TORNARE A DELINQUERE VISTA LA SUA INDUBBIA SPREGIUDICATEZZA E LA SISTEMATICITÀ DEL MECCANISMO CORRUTTIVO”

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

carlo nordio al senato

La premessa non può che essere doverosamente istituzionale: «Indipendenza ed autonomia della magistratura sono sovrane», «non posso né criticare né commentare» l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova, che ha confermato i domiciliari per Toti. Ma subito dopo il Guardasigilli Nordio ricorre a malcelata ironia: «L’ ho letta con grande attenzione», «non ho capito nulla».

Aula della Camera, ieri pomeriggio. Il ministro della giustizia risponde nel question time all’interrogazione dei deputati di Noi Moderati che chiedono un’ ispezione al Tribunale del riesame che ha rigettato l’istanza di Toti di annullamento dei domiciliari ai quali si trova dal 7 maggio. Secondo i giudici, se tornasse a fare il governatore della Liguria, potrebbe tornare a commettere reati.

toti sullo yacht di aldo spinelli

La Procura lo accusa di corruzione per aver ricevuto, tra il 2021 e il 2023, dall’imprenditore portuale Aldo Spinelli, finanziamenti per 70 mila euro, dichiarati secondo legge, e altri 4.100 per una decina di posti ad una cena elettorale.

[…] Quando prende la parola dai banchi del governo, Nordio pesa le parole con attenzione. «Siamo convinti che nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica determinata dalla volontà popolare», afferma, e rivela che il suo ministero ha acquisito l’ordinanza dopo che due consiglieri laici del Csm indicati dal centro destra hanno chiesto di aprire una pratica su eventuali profili disciplinari.

carlo nordio 8

«Di recente ho riletto con grande attenzione la Fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla, ho letto questa ordinanza e non ho capito nulla, grazie». chiosa Nordio.

Ieri il riesame ha confermato i domiciliari anche per Spinelli. Dopo più di due mesi di arresti non c’è più rischio che possa inquinare le prove, ma, secondo i giudici, anche lui come Toti potrebbe tornare a delinquere vista la sua «indubbia spregiudicatezza» e la «sistematicità del meccanismo corruttivo» che usa.

Ha detto che da sempre «cura i propri interessi» attraverso contatti con «gli esponenti politici di turno», ma ha negato di aver corrotto Toti anche se ha ammesso di avergli chiesto di «sbloccare» le sue pratiche amministrative.

PAGO - ALDO SPINELLI MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

È evidente, annota il Tribunale, che nell’84 enne imprenditore non c’è stata alcuna «resipiscenza o qualsivoglia revisione critica». I tanti contanti (215 mila euro più 21 mila dollari Usa e 5.100 sterline inglesi) sequestrati nella sua villa per i giudici sono incompatibili «con le spese quotidiane», anche per un uomo ricco come lui, e non hanno «alcuna lecita spiegazione» se non che erano pronti per «nuovi pagamenti non tracciabili contrassegnati da una finalità che non si stenta a presumere delittuosa».

Oggi il centrosinistra chiederà le dimissioni di Toti in una manifestazione con i leader Schlein (Pd), M5s Conte (M5s), Bonelli e Fratoianni (Avs). «Si andrà alle urne, non perché lo chiedono le piazze, ma perché siamo in democrazia», ha detto un Toti «amareggiato ma non preoccupato» all’assessore Giacomo Giampedrone che lo ha incontrato autorizzato dal gip (domani sarà la volta del ministro Salvini). […]

giovanni toti aldo spinelli MARCO BUCCI - ALDO SPINELLI - GIANLUIGI APONTE - GIOVANNI TOTI E IO PAGO - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA