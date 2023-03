18 mar 2023 11:48

NORDIO NON LA SPUNTA NEMMENO SUI CRIMINI DI GUERRA – DUELLO IN CDM TRA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E ALFREDO MANTOVANO: SUL TAVOLO C’ERA IL DDL DEL GUARDASIGILLI SUL CODICE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI, BOCCIATO E SPACCHETTATO DAL POTENTE SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA. ALLA FINE È PASSATO, MA IN EXTREMIS E SOLO PER EVITARE UNA FIGURACCIA INTERNAZIONALE. L’ITALIA HA RATIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUTISCE LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (QUELLA CHE HA EMESSO IL MANDATO D'ARRESTO PER PUTIN), MA SENZA STRUMENTI…