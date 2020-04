DAL NOSTRO INVIATO, BEPPE SALA - IL SINDACO DI MILANO, CON ELMETTO E MASCHERINA, REGISTRA UN VIDEO DA UNO DEI CANTIERI DELLA METRO M4 PER “INTERVISTARE” L’INGEGNER MANNELLA, PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COSTRUTTORI, E RASSICURARE I CITTADINI SULLA RIPARTENZA DEGLI SCAVI - E POI IL MESSAGGIO: “NON SPINGEREMO PER POTER TORNARE AL LAVORO PRIMA DEL DOVUTO, MA APPENA SI PUÒ SI TORNA DI CORSA. È IL NOSTRO CREDO” - VIDEO

BEPPE SALA

Il consueto video messaggio su Facebook del sindaco di Milano Beppe Sala si apre da uno dei cantieri della Metro M4, dove l'attività è già ripresa da giorni nonostante il parziale lockdown per via dell'emergenza Coronavirus.

"Abbiamo ripreso le attività il 6 aprile, ci sono 750 unità al lavoro nei nostri 50 cantieri – ha detto al sindaco l' ingegner Mannella, presidente del consorzio dei costruttori -. Ieri è ripartito lo scavo con la prima talpa (ferma dall'8 marzo) e la prossima settimana ripartirà la seconda talpa". Interrogato dal sindaco – quasi irriconoscibile con l'elmetto e la mascherina, tanto che lui stesso ha ironizzato in merito – sul rispetto dei tempi del cronoprogramma (la M4, una cui prima tratta avrebbe dovuto essere inaugurata per l'Expo 2015, dovrebbe essere terminata a luglio del 2023), l'ingegnere ha detto: "Stiamo producendo il massimo sforzo per recuperare questi due mesi di ridotta produzione per effetto dell'epidemia, speriamo di non avere ulteriori complicazioni e di rimetterci in carreggiata".

Una complicazione in realtà si è già verificata, nel cantiere della M4 di De Amicis: "Durante la prima fase abbiamo rinvenuto una vecchia struttura di epoca medievale realizzata con blocchi lapidei di epoca romana – ha detto l'ingegnere – e questo ci ha un po' rallentati". "Mancavano solo i muri romani", ha ironizzato Sala.

Il sopralluogo nel cantiere della M4 è stato per il sindaco l'occasione per parlare della cosiddetta "Fase 2", ossia del rientro al lavoro dei milanesi (quelli che ancora non lo hanno fatto): "Noi rispettiamo le regole e rispetteremo tutte le ordinanze. Non spingeremo per poter tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro di corsa nel rispetto delle norme di sicurezza – ha detto Sala – perché il lavoro è l'elemento fondante della nostra società, è il nostro credo".

Il sindaco ha poi parlato di mobilità: "Terremo aperta area B e non faremo pagare area C, una cosa che non mi entusiasma ma è necessaria. ma bisogna utilizzare questo tempo anche per migliorare. Mi batterò perché ci vengano finanziate nuove modalità di mobilità elettrica e soprattutto perché si vada avanti sulle metropolitane", sia sulla M4 sia sul prolungamento della M1 (la linea rossa) fino a Baggio e della M5 (la linea lilla) fino a Monza. "Le metropolitane richiedono tanti anni, sono costose ma cambiano il modo di muoversi in una grande città come Milano e cambiano la socialità", ha concluso Sala.