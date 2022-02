IL NUCLEARE IN MANO A "UN COMPLETO DEGENERATO SESSUALE" - I CONSERVATORI IN AMERICA HANNO PRESO MALISSIMO LA SCELTA DI BIDEN DI AFFIDARE UN ALTO INCARICO NELL'UFFICIO ENERGIA ATOMICA A SAMUEL BRINTON, DRAG QUEEN NON BINARIA - SONO SPUNTATE DECINE DI IMMAGINI DI BRINTON, CON IL LOOK DRAG, VISO SOLARE, TESTA RASATA, LABBRA TRUCCATE, ABITI TRA MARILYN MONROE E IL MONACO TIBETANO - IL CURRICULUM È DI TUTTO RISPETTO MA SUI SOCIAL SONO ARRIVATI GLI INSULTI: "SE QUESTO SI OCCUPERÀ DI GESTIRE GLI SPRECHI NUCLEARI, DOVREBBE COMINCIARE DA SE STESSO" - FOTO

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

sam brinton 8

A 79 anni il presidente Joe Biden ha scritto una pagina rock della storia americana: ha nominato dirigente al dipartimento Energia una drag queen non binaria, la prima a ricoprire un incarico di alto livello in un'amministrazione americana.

A Samuel Brinton, 33 anni, di Perry, Iowa, figlio di missionari battisti che non approvarono la sua omosessualità, Biden ha assegnato il posto di vice assistente segretario allo smaltimento rifiuti e carburante per conto dell'ufficio Energia Nucleare.

sam brinton 9

La nuova posizione è occupata da gennaio ma la notizia è circolata soltanto di recente, diventando in poche ore virale. Sono spuntate decine di immagini di Brinton, con il look Drag, viso solare, testa rasata, labbra truccate, abiti tra il Marilyn Monroe di "Quando la moglie è in vacanza" e il monaco tibetano.

Ma basta fare lo sforzo di andare oltre la schiuma dell'immagine, per scoprire che Brinton ha tutti i titoli per ricoprire quel ruolo: ingegnere nucleare laureato al Mit, due master in tecnologia e programmazione politica sul nucleare, attivista Lgbtq+ - acronimo che sta per Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender, Queer e altro - dal 2016 Brinton era analista per il Bipartisan Policy Center, think tank di Washington nato nel 2007 per realizzare quello che in America sembra ormai un concetto eversivo: mettere insieme repubblicani e democratici attorno a un progetto comune.

[…]

sam brinton 7

Adesso, dopo le scorie mentali si occuperà di quelle nucleari. «Sì - ha commentato - so che non sarà facile. Sì, mi rendo conto che è una sfida enorme. Sì, sono pronto ad affrontarla». Da gruppi conservatori sono arrivate critiche. Terry Schilling, presidente di American Principles Project, ha definito Brinton un "completo degenerato sessuale".

sam brinton 6

Un altro, su Twitter, postando una foto di Brinton in abito lungo rosso, ha commentato: «Se questo si occuperà di gestire gli sprechi nucleari dell'amministrazione Biden, dovrebbe cominciare da se stesso». Per indicare "se stesso" ha usato la parola "itself", pronome utilizzato generalmente per animali e oggetti.

ARTICOLI CORRELATI

sam brinton 9 sam brinton 7 sam brinton 10 sam brinton 11 sam brinton 12 sam brinton 1 sam brinton 2 sam brinton 4 sam brinton 5 sam brinton 8 sam brinton 4 sam brinton 3 Sam Brinton 6 sam brinton 1 Sam Brinton 5 sam brinton 2 Sam Brinton Sam Brinton 2 Sam Brinton 3 Sam Brinton 8 Sam Brinton 7 Sam Brinton 5 Sam Brinton 4 sam brinton 5