NUNZIA CI ANNUNZIA CHE HA IL COVID - ''NON MI HA RISPARMIATA. DOPO UNA CENA A BENEVENTO CON UNA PERSONA, POI RISULTATA POSITIVA DA GIOVEDÌ MI SONO MESSA IN ISOLAMENTO ANCHE DA MIO MARITO E MIA FIGLIA, NONCHÉ SOTTOPOSTA AD UN PRIMO TAMPONE (RISULTATO NEGATIVO). DOMENICA SONO ARRIVATI I FORTI DOLORI ALLE OSSA, LA FEBBRE, LA TOSSE E IL MAL DI TESTA. IERI SERA IL RISULTATO: POSITIVO'' - E IL MARITO MINISTRO FRANCESCO BOCCIA?

HO IL COVID-19

Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid_19.

nunzia de girolamo e francesco boccia a venezia

Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo).

Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo.

Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte.

Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali.