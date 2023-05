NUNZIA VOBIS - LA DE GIROLAMO GIGIONEGGIA MANCO FOSSE MYRTA MERLINO, PRESENTANDO IL SECONDO SUMMIT NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE, A GAETA. CI STAVA MEZZO GOVERNO, CON LA PREZZEMOLINA MOGLIE DI FRANCESCO BOCCIA PRESENTE IN BEN TRE EVENTI IN MEZZA GIORNATA…

Estratto da https://www.iowebbo.it/

giovanni acampora nunzia de girolamo summit mare blu forum

Un minuto di silenzio per le vittime del maltempo in Emilia Romagna. Si è aperta così, dopo il taglio del nastro ufficiale, la prima giornata del 2°Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, in scena a Gaeta da oggi e fino al 27 maggio prossimo.

A dare il via i lavori il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che ha ringraziato tutti i presenti per la straordinaria adesione […]. Poi, a sancire l’importanza dei lavori, il video messaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola […].

Il summit è entrato poi nel vivo dei lavori che, per la prima giornata, si sono concentrati sul confronto tra le Istituzioni ed i principali attori del settore per dare un contributo concreto alla stesura del Piano del Mare, con l’obiettivo di costruire la nuova visione strategica dell’Italia.

[…] Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè ha sottolineato la posizione dell’attuale Governo, nel corso di un’intervista condotta da Nunzia De Girolamo: “L’economia del mare è fondamentale per il nostro Governo che ha deciso di costituire un ministero del Mare. Il mare è per noi costa, stabilimenti balneari, pesca, trasporto e logistica. Il mare rappresenta anche la nostra qualità del cibo.

enrico credendino giovanni acampora summit mare blu forum

Il mare dobbiamo metterlo al centro dei nostri pensieri. Siamo primi in Europa nella cantieristica degli yacht e dobbiamo essere orgogliosi di questo. ‘Nel turismo siamo quinti a livello mondiale, dobbiamo avanzare. Il turismo sta andando bene, nei primi due mesi dell’anno c’è stato un aumento del fatturato del 5%. Il 2023 sarà l’anno del sorpasso rispetto al 2019, che fu l’anno record per il turismo. Ma non ci dobbiamo accontentare. Abbiamo tante cose da fare e finalmente c’è una squadra di governo pronta a farlo”.

[…] Di grande spessore il contributo offerto dagli interventi dell’amm. Sq. Enrico Credendino – Capo Stato Maggiore Marina Militare; del gen. S.A. Luca Goretti – Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana; dell’amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone – Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e del Gen. C.A. Ignazio Gibilaro – Comandante Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza. Un’attenta analisi fornita dai massimi esponenti delle autorità militari, per la prima volta riuniti in un unico evento.

daniela santanche nunzia de girolamo al summit mare blu forum

Nunzia De Girolamo ha, poi, dialogato con il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti […]. Nella seconda parte della giornata, il Summit Blue Forum ha ospitato una puntata speciale di Maredì, il programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e condotto da David Parenzo, in onda una volta al mese in diretta streaming su Adnkronos. […] Un focus con David Parenzo, Nunzia De Girolamo, Giovanni Acampora, Mario Mattioli e l’Amm. Isp Capo (CP) Nicola Carlone, Comandante Generale Corpo delle Capitanerie di Porto.

[…] L’ultimo Workshop di giornata è stato organizzato dall’Associazione Nazionale delle Isole Minori guidata dal Presidente Francesco Del Deo. “ANCIM, Micro Economia del Mare: il modello delle isole minori” è stato interamente dedicato alla micro economia del mare e al modello, appunto, delle isole minori. […]

giovanni acampora summit mare blu forum