SENATO: STEFANIA CRAXI PRESIDENTE COMMISSIONE ESTERI

(ANSA) - Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) e un astenuto.

M5S: CONSIGLIO STRAORDINARIO DOPO ELEZIONI COMM.

(ANSA) - Convocato un consiglio nazionale straordinario del M5s dopo l'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato. A quanto si apprende lo avrebbe convocato lo stesso Giuseppe Conte per capire le dinamiche che hanno portato il Movimento a perdere la presidenza della commissione.

UCRAINA: S.CRAXI, SERVE DUREZZA NECESSARIA PER DIALOGO

(ANSA) - "Non ho mai fa tto una questione di incarichi. Sono onorata di questa scelta della commissione Esteri. La prima cosa che mi sento di dire è che la politica estera di un grande paese non deve essere un argomento che divide maggioranza e opposizione soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo, quindi lavoreremo insieme. Bisogna immediatamente dare dei segnali chiari: c'è una guerra in corso, bisogna usare la durezza necessaria per condurre a un dialogo, la commissione darà segnali in questo senso". Sono le parole di Stefania Craxi appena eletta presidente della commissione esteri di palazzo Madama.

