NUOVO CINEMA PECHINESE - LA CINA VUOLE LA SUPREMAZIA ANCHE NEI FILM: IL REGIME AFFRONTA L'INFLUENZA DI HOLLYWOOD CON UN PIANO QUINQUENNALE, CHE MIRA A RAFFORZARE IL SETTORE IN TERMINI DI INFLUENZA GLOBALE - L'OBIETTIVO È RIDURRE IL NUMERO DI TITOLI DI HOLLYWOOD PROIETTATI SUL TERRITORIO: E I FILM PRODOTTI IN CASA DOVRANNO OVVIAMENTE "LODARE IL PARTITO, LA PATRIA, IL POPOLO, GLI EROI"…

Articolo di "Le Monde" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Il cinema di Hollywood, l'anima e il concentrato del "soft power" americano, ha ancora un futuro nel Regno di Mezzo? Si sta già scontrando violentemente con gli interessi cinesi nella settima arte.

L'anno 2020, segnato dalla pandemia del Covid-19 e dalla sua scia di chiusure di cinema in tutto il mondo, ha dato per la prima volta al cinema cinese una supremazia globale.

Congiuntamente, quest'ultimo ha superato il suo maggiore rivale in termini di incassi, con 3,1 miliardi di dollari (2,74 miliardi di euro) realizzati in Cina contro i 2,3 miliardi di dollari degli americani. Perché il mercato americano si è svalutato dell'80% rispetto al 2019 e il suo concorrente cinese "solo" del 66,3%. Dichiara Le Monde.

Inoltre, nella stessa Cina, Pechino è sempre più determinata a ridurre il numero di film di Hollywood proiettati sul suo territorio, mentre rafforza la propria industria cinematografica. Per diluire meglio l'influenza americana.

Dal 12 febbraio 2021, data del nuovo anno cinese, gli spettatori sono tornati in massa nei cinema. "Tra il 7 dicembre 2020 e il 7 dicembre 2021, gli incassi al botteghino sono aumentati del 184% e le presenze del 150% [a 1,1 miliardi di biglietti venduti, rispetto ai 450 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso]", dice Eric Marti, direttore generale della società di ricerca Comscore.

Anche se le presenze non raggiungono ancora il livello del 2019, questa ottima ripresa non avvantaggia affatto gli studios americani, la cui quota è sempre più limitata.

"Quest'anno ci sono solo cinque film americani nella top 30, rispetto agli 11 del 2019", dice Eric Marti. Si tratta di un'enorme perdita di guadagni per Hollywood, che ha lottato invano per anni per ottenere una quota maggiore di film stranieri autorizzati a uscire nelle sale in Cina.

Pechino insiste su un numero molto ridotto di 34 lungometraggi non cinesi, la cui ripartizione delle entrate è attraente per i produttori stranieri. Fino ad ora, gli americani sono riusciti ad ottenere la parte del leone in questo esercizio altamente limitato.

Arrivare ai grandi festival

Quest'anno, Fast & Furious 9 di Justin Lin (Universal Pictures) è arrivato quinto al box office, molto più avanti dei film cinesi. A febbraio, la commedia cinese eccezionalmente sdolcinata Hi, Mom di Jia Ling ha attirato 120 milioni di spettatori. Detective Chinatown 3 ha incassato 51 milioni di dollari solo nel weekend di apertura.

La battaglia del lago Changjin, un film nazionalista di Chen Kaige, Tsui Hark e Dante Lam, che racconta un episodio importante della guerra di Corea tra cinesi e nordamericani, nelle sale dall'inizio di ottobre, è diventato un successo storico. Ha incassato 886 milioni di dollari al box office in nove settimane.

L'ultimo film di James Bond di Cary Joji Fukunaga, Dying Can Wait, è arrivato sugli schermi un mese dopo, ma non è andato altrettanto bene, incassando meno di 65 milioni di dollari.

Per Pechino, tutto va bene per contrastare Hollywood. La strategia del presidente Xi Jinping di fare della Cina "un paese socialista moderno sotto ogni aspetto" mostra quanta importanza il partito comunista attribuisce alla settima arte.

Presentato a novembre, il piano quinquennale 2021-2025 mira a fare della Cina una "forte potenza cinematografica" entro il 2035. Niente è lasciato al caso. L'obiettivo è quello di imporre il cinema cinese ai grandi festival, ma anche di realizzare cinquanta film cinesi altamente redditizi nei prossimi cinque anni, dieci dei quali devono essere un successo sia in termini di incassi che di pubblico.

Tutto questo dimenticando che le giurie dei grandi festival non sono agli ordini degli Stati e che il successo in sala difficilmente può essere decretato... L'obiettivo è dunque ambizioso, sapendo che nel 2021 solo 34 film dovrebbero superare la soglia dei 100 milioni di yuan (13,8 milioni di euro) di incasso.

Per raggiungere i suoi obiettivi, lo Stato ha deciso di aumentare il numero di schermi dagli attuali 77.000 a 100.000 entro il 2025. Si tratta di una sfida, vista la frenetica concorrenza delle piattaforme video, ma che i funzionari vogliono superare sviluppando l'offerta in luoghi dove il cinema è ancora poco presente: le città più piccole.

Lista nera di attori e registi

Agli occhi dei registi, il contenuto dei film rimane essenziale. Non per niente, dal 2018, il cinema non dipende più dalla burocrazia governativa ma direttamente dalla propaganda del Partito comunista cinese.

A Hong Kong, le autorità hanno seriamente inasprito la censura nella settima forma d'arte in ottobre, prevedendo fino a tre anni di reclusione per i responsabili di film che contravvengono alla legge sulla sicurezza nazionale introdotta nell'estate del 2020.

Una lista nera di attori e registi banditi è applicata rigorosamente. Per evitare di concedere un visto operativo a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings della Disney, di Destin Daniel Cretton, un'intervista del 2017 con l'attore principale, Simu Liu, è opportunamente riapparsa sui social media.

Ha dichiarato che ai tempi dei suoi genitori in Cina, la gente "moriva di fame", e si è riferito alla Cina come a un "paese del terzo mondo". Un altro film Marvel (Disney), The Eternals, di Chloe Zhao, nonostante abbia vinto un Oscar per Nomadland, è anch'esso bloccato in Cina, sempre a causa delle sue critiche passate al regime comunista. La lista delle ragioni addotte per bloccare i film di Hollywood è lunga.

Già nel 2014, Xi Jinping assicurava: "Le buone opere letterarie e le buone immagini artistiche dovrebbero essere usate per insegnare al popolo ciò che è vero, buono e bello, ciò che è falso, vecchio e brutto, ciò che merita apprezzamento e ciò che dovrebbe essere deprecato".

Il piano quinquennale va oltre e specifica che i film dovrebbero "lodare il partito, la patria, il popolo, gli eroi", come La battaglia del lago Changjin. Anche se questo significa che le aziende offrono ai loro dipendenti biglietti per vedere questo tipo di film. E anche gli espositori guadagnano di più mostrandoli.

Ma la propaganda vuole che il cinema cinese presenti anche un'immagine di una Cina "degna di fiducia, amichevole e rispettabile all'estero", che per molti osservatori stranieri è un paradosso o la quadratura del cerchio.

La maggior parte dei blockbuster cinesi finora sono film nazionalistici o commedie sdolcinate. "Anche se abbiamo sostituito Hollywood come il più grande mercato cinematografico del mondo, l'influenza della nostra cultura cinematografica nel mondo non è ancora soddisfacente", ha riconosciuto il quotidiano nazionalista Global Times a fine novembre.

