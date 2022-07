28 lug 2022 15:49

NUOVO EPISODIO DELLA SERIE “SALLUSTI KILLER” - DOPO GIULIANO FERRARA, FRANCESCA PASCALE E LETIZIA MORATTI, ARRIVA LA SMITRAGLIATA PER TRAVAGLIO! - “NON ERA FACILE FAR ESPLODERE IL M5S CHE SOLO CINQUE ANNI FA AVEVA VINTO LE ELEZIONI. IL DETONATORE È STATO LA STRATEGIA DELLO SPONSOR GIORNALISTA CHE È RIUSCITO NELL'ALTRETTANTO DIFFICILE IMPRESA DI METTERE TUTTI CONTRO TUTTI, NON SI CAPISCE POI A CHE TITOLO SE NON LA SUA SINDROME NARCISISTA CHE AVEVA GIÀ PORTATO A SCHIANTARSI ALTRI ILLUSTRI PERSONAGGI FINITI SOTTO LA SUA TUTELA, COME INGROIA…”