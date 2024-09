NUOVO GIORNO, NUOVO SONDAGGIO – KAMALA HARRIS SAREBBE AVANTI DI SETTE PUNTI SU DONALD TRUMP: SECONDO REUTERS-IPSOS, LA VICEPRESIDENTE HA IL 47% DEI CONSENSI A FRONTE DEL 40% DEL TYCOON – MA LA STRADA È ANCORA LUNGHISSIMA PER KAMALA, ATTESA A UNA NUOVA SFIDA CONTRO TRUMP IN TV: I DUE FARANNO DUE INTERVISTE SEPARATE IN SPAGNOLO PER TENTARE DI DRENARE VOTI DALL'IMMENSO BACINO ELETTORALE ISPANICO…

Da www.ansa.it

dibattito tra donald trump e kamala harris 6

Kamala Harris avanti di sette punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% dei consensi a fronte del 40% di Trump. I dati mostrano come Harris si sia rafforzata rispetto alla rilevazione dell'11-12 settembre, quando aveva un vantaggio di cinque punti.

Kamala Harris e Donald Trump terranno due interviste separate con le domande dal pubblico sulla rete in lingua spagnolo Univision ad ottobre. "Ci sono più di 36 milioni di ispanici aventi diritto di voto negli Stati Uniti, la più grande minoranza del Paese che ha il potere di influenzare l'esito della corsa per la Casa Bianca e il futuro della nazione", ha affermato la rete in un comunicato. L'intervista con il tycoon sarà trasmessa da Miami l'8 ottobre, quella con la vice presidente da Las Vegas il 10.

Kamala Harris si prepara a presentare i dettagli della sua filosofia economica "pragmatica" e "capitalista". La vicepresidente è attesa illustrare la sua visione in un intervento all'Economic Club di Pittsburgh, in quella Pennsylvania chiave per la conquista della Casa Bianca.

Respingendo le critiche che le sono state finora mosse, la vicepresidente intende scendere maggiormente nei dettagli del suo piano economico. "Parlerà della sua filosofia economica, dei suoi piani per proteggere ed espandere la classe media, di come la sua visione è in netto contrasto con l'approccio di Trump", ha spiegato un funzionario della campagna di Harris.

"Descriverò la sua filosofia economica come pragmatica, e metterà in evidenza che cercherà soluzioni pratiche e realistiche", ha aggiunto. L'illustrazione di Harris segue il piano per l'economia presentato da Donald Trump e basato su un approccio protezionista fatto di tagli alle tasse e dazi.

