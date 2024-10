NUOVO ROUND DELLA SFIDA TRA DE LUCA E “QUELLA STRONZA DELLA MELONI” – LA DUCETTA REPLICA AL VELENO ALLE ACCUSE DEL PRIMOGENITO DEL GOVERNATORE CAMPANO, IL DEM PIERO DE LUCA, SUL PRESUNTO DANNO ERARIALE CHE DERIVEREBBE DAL PROTOCOLLO CON L’ALBANIA PER ACCOGLIERE GLI IMMIGRATI: “IL DANNO ERARIALE LO FA TUO PADRE COMPRANDO PAGINE DI GIORNALI PER DIRSI QUANTO È BRAVO” - LA REPLICA DI “DON VINCENZO”: “COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, NE SEGUIRANNO CENTO ALTRE” – QUANDO DE LUCA DISSE ALLA SORA GIORGIA: “LAVORA TU, STRONZA” (VIDEO) – L’INCONTRO IN CUI LA MELONI IMBRUTTÌ AL GOVERNATORE: “SONO QUELLA STRONZA DELLA MELONI” - VIDEO

Angelo Agrippa per napoli.corriere.it - Estratti

vincenzo piero de luca

È una sorta di vendetta trasversale o per interposta persona, quella consumata in Aula alla Camera dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, la quale, dinanzi alle accuse del primogenito del governatore campano, Piero De Luca, sul presunto danno erariale che deriverebbe dal protocollo con l’Albania per accogliere gli immigrati («Il Cpr e l'hot spot per migranti in Albania sono il più clamoroso danno erariale che la storia ricordi, soldi sottratti a scuola e sanità») ha prontamente replicato:

«Voglio dire al collega De Luca che addirittura configurava il danno erariale — ha risposto piccata —, secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina sul quotidiano per dirsi da solo quanto è bravo, quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l’Albania».

meloni de luca

Giorgia Meloni ha così contestato la campagna pubblicitaria sui quotidiani che il presidente campano ha promosso per informare i cittadini sull’operato della sua amministrazione.

E il presidente della Regione Campania replica alla premier Meloni dal social: «Formidabile performance dell'on. Meloni in Parlamento -scrive De Luca su Facebook - : duro attacco a un Presidente di Regione che ha osato, con una comunicazione istituzionale prevista per legge, informare i suoi concittadini della sua azione di governo, facendo parlare i numeri. Ringraziamo per il forte rilancio comunicativo delle eccellenze regionali e contiamo - conclude - su una analoga attenzione anche sulle ulteriori cento eccellenze di cui sarà data puntuale comunicazione».

meloni de luca vincenzo de luca con i figli piero e roberto vincenzo piero de luca

