GLI OBAMA MEJO DI “HOUSE OF CARDS”! – IL PIANO TRA IL SERIO E IL FACETO DI MICHAEL WALSH SUL “NEW YORK POST”: BIDEN DOVREBBE FARE UN TICKET CON MICHELLE COME VICE PER GALVANIZZARE LA BASE, POI UNA VOLTA VINTE LE ELEZIONI E FATTO IL GIURAMENTO, SI DOVREBBE DIMETTERE PERCHÉ “NON IN GRADO DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL SUO UFFICIO” – A QUEL PUNTO L’EX FIRST LADY, CHE A ORE DOVREBBE ANNUNCIARE IL SUO ENDORSEMENT (DAVVERO) POTREBBE RICANDIDARSI NEL 2024

Sara' probabilmente quello di Michelle Obama il prossimo endorsement 'di peso' all'ex vice presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. L'ex first lady, 56 anni, è in trattativa con il team di Biden per dare il suo contributo alla campagna elettorale nella raccolta fondi virtuale e starebbe pensando di pubblicare un video simile a quello del marito Barack per appoggiare la sua candidatura a Usa 2020.

Mentre nel partito democratico cresce la pressione perché Biden cerchi di convincere la popolarissima Michelle ad entrare nel suo ticket per sconfiggere Donald Trump a novembre. Il New York Post, intanto, traccia il percorso con cui gli Obama "potrebbero vincere altri otto anni alla Casa Bianca". "Biden ha già detto che sceglierà una donna come vice, ma nessuna delle candidate, tra cui Kamala Harris, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, ha suscitato molto interesse nella base democratica", scrive il Nyp, sottolineando che invece con l'ex first lady sarebbe un ticket "inarrestabile".

Mejo di “House of Cards”! Il New York Post di Murdoch, con un editoriale fra il serio e il faceto firmato dallo sceneggiatore, scrittore e consulente politico Michael A. Walsh, lancia la proposta a Biden per sconfiggere il “puzzone”: far governare gli Obama per altri 8 anni! Ecco l’idea per Joe: lanciare un ticket con Michelle Obama come vice che potrebbe sparigliare le carte in tavola al presidente, già inguaiato dalla difficile gestione del virus che sta facendo crollare i suoi indici di gradimento. Una volta vinte le elezioni farsi da parte e lasciar fare tutto a Michelle.

“Ciò di cui hanno bisogno i democratici è il perfetto candidato alla vicepresidenza, uno che non solo bilanci il ticket, ma che spingerà le cause progressiste e farà uscire gli elettori afro-americani senza che Biden debba alzare un dito”.

Del resto il vecchio Joe ha già annunciato che sceglierà una donna. Ma tra quelle sconfitte nella battaglia per la nomination (Kamala Harris, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar) nessuna sembra aver entusiasmato la base. Quello di Michelle ovviamente lo farebbe, perché l’ex first lady è estremamente popolare – anche tra i giornalisti - e molto cazzuta a livello di oratoria. Dopo l’endorsement del marito Barack della scorsa settimana, basterebbe invertire i nomi degli adesivi del 2008 e il gioco sarebbe fatto, e potrebbe portare Michelle alla Casa Bianca.

Ecco la timeline:

3 novembre: Il ticket Biden-Obama sconfigge Trump al voto.

20 gennaio 2021: Joe Biden giura come 46esimo presidente degli Stati Uniti

21 gennaio 2021: Joe e la moglie Jill annunciano in lacrime che lui “non è in grado di adempiere ai poteri e ai doveri del suo ufficio e che si dimette. A quel punto Michelle diventa presidente e non solo completerà il mandato di Biden, ma correrà di nuovo nel 2024,quando avrà 60 anni.

C’è solo un problemino: chi je lo fa fare? L’ex first lady e il marito hanno contratti milionari per libri, producono documentari e serie per Netflix e se la spassano alla grande. Perché dovrebbero tornare a infognarsi con la politica?

