GLI OBAMA SCARICANO BIDEN? – MICHELLE HA DETTO ESPRESSAMENTE, IN PRIVATO, DI ESSERE “FRUSTRATA” DA “SLEEPY JOE” E FAMIGLIA. IL MOTIVO? “L’ESILIO” DELLA SUA AMICA KATHLEEN BUHLE, DOPO IL DIVORZIO DA QUEL PIANTAGRANE DI HUNTER BIDEN, SECONDOGENITO DEL PRESIDENTE – GIÀ NEL 2015 OBAMA (MARITO) CERCÒ DI CONVINCERE BIDEN A NON CANDIDARSI. POI, NEL 2020, MICHELLE SI TURÒ IL NASO E FECE CAMPAGNA. MA QUEST’ANNO, NISBA: SARÀ MICA CHE HA QUALCHE AMBIZIONE “PERSONALE”?

Michelle Obama frustrata da famiglia Biden, assente da campagna

(ANSA) - Michelle Obama ha espresso privatamente la sua frustrazione nei confronti della famiglia Biden per aver 'esiliato' la sua amica Kathleen Buhle dopo il suo divorzio da Hunter Biden.

Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali le tensioni fra le due famiglie sono, almeno in parte, il motivo per cui l'ex First Lady è stata finora assente dalla campagna di Biden per la rielezione. Nonostante l'apparenza di amicizia i rapporti fra le due famiglie sono cambiati dal 2015, da quando Obama cercò di scoraggiare la candidatura di Biden.

joe biden con gli obama

Anche se riluttante Michelle Obama decise alla fine di fare campagna per Biden nel 2020 dopo che i democratici le avevano fatto notare che la posta in gioco era troppo alta per tirarsi fuori. I portavoce di Obama e Biden smentiscono le tensioni familiari. Michelle Obama "sostiene la rielezione di Biden", ha fatto sapere Crystal Carson, la portavoce dell'ex First Lady. ""I Biden e gli Obama sono una famiglia e chi si lancia in questa dichiarazione sui loro rapporti non li conosce", ha messo in evidenza Andrew Bates, il portavoce della Casa Bianca. Non è comunque ancora chiaro se Michelle Obama interverrà alla convention democratica a Chicago, la città dell'ex First Lady.

