Aldo Cazzullo per corriere.it

Ci saranno ancora molte schede per Mattarella. Pure i vescovi vorrebbero il bis. Ma le condizioni di Mattarella sono: voto di tutti; mandato senza limiti di tempo

P. P. per “il Messaggero”

Chi continua a invocarlo per un mandato bis, chi scrive il suo nome sulla scheda per inviare un segnale ai leader di partito e nella speranza di convincerlo ad accettare. Ma lui, Sergio Mattarella, tira dritto sulla strada che al massimo fra una settimana dovrà portarlo fuori dal Quirinale. Ieri il capo dello Stato uscente è stato avvistato a viale Liegi mentre entrava nell'edificio destinato a diventare la sua nuova residenza romana.

Accompagnato dalla scorta e dai suoi collaboratori personali, ha compiuto un sopralluogo nell'appartamento di 120 metri quadri preso in affitto - come si sa - per trasferirvisi subito dopo l'uscita dal palazzo presidenziale.

Insomma Mattarella si mostra sempre meno coinvolto dalle voci di una possibile permanenza al Quirinale, e sempre più concentrato invece sul suo trasloco. In precedenza aveva trascorso qualche giorno a Palermo: dalla casa nella sua città natale sono stati visti partire arredi e materassi, caricati su un camion da una ditta di trasportatori ed evidentemente destinati al suo nuovo domicilio romano.

La casa dell'attuale presidente si trova nel quartiere Salario, in una zona di appartamenti signorili e di studi professionali di avvocati e notai, in un palazzo a pochi passi dalla sede regionale dell'Istat. La scelta del quartiere si spiega con l'intenzione di avvicinarsi alla zona in cui abitano la figlia Laura e il fratello Nino.

Prima del 2015, ovvero prima di essere eletto al Quirinale, Mattarella aveva abitato in quanto giudice della Corte costituzionale in una foresteria della Consulta, un monolocale di cinquanta metri quadrati. Prima ancora viveva in un appartamento in centro storico, in via della Mercede, «una piccola casa in affitto» come la descrisse la moglie Marisa Chiazzese, che all'epoca viveva ancora con lui (è scomparsa nel 2012).

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Le procedure per il passaggio di consegne con l'ancora sconosciuto successore al Colle vanno avanti. Martedì si sono svolte le esercitazioni per la cerimonia di insediamento del nuovo inquilino, con l'auto presidenziale - una Lancia Flaminia del 1960 - e i corazzieri a cavallo che hanno simulato il percorso da Montecitorio al Quirinale.

Cerimonia di insediamento che a regola dovrebbe avvenire entro il 3 febbraio, anche se non si possono escludere sorprese: se la trattativa tra i partiti non portasse a risultati, e si andasse per le lunghe con votazioni a ripetizione nell'Aula di Montecitorio, si presenterebbe il rischio di sforare la scadenza del mandato e a quel punto potrebbe diventare necessaria una breve proroga del mandato a Mattarella, in attesa di arrivare finalmente all'elezione del nuovo presidente.

