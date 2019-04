OBTORTO COLLE - SALVINI GODE PER LA PROMULGAZIONE DELLA LEGITTIMA DIFESA, MA NON GLI È PIACIUTA LA LETTERINA “DI ACCOMPAGNAMENTO” INVIATA DA MATTARELLA – UN ALTRO FRONTE DI ATTRITO È IL CASO SIRI: IL COLLE GRADIREBBE UN PASSO INDIETRO DEL SOTTOSEGRETARIO CON L’OK DI CONTE – IL NUOVO PREFETTO DI ROMA E LA FACCENDA BANKITALIA

Marco Antonellis per Dagospia

salvini mattarella

Chi era con il Capitano stamattina dice che al momento della notizia della promulgazione della legge sulla legittima difesa da parte del Capo dello Stato, Matteo Salvini era contento ma non contentissimo anche se già da ieri a via Bellerio sapevano benissimo (come lo sapevano anche i giornalisti che abitualmente seguono le vicende quirinalizie) che la legge sulla legittima difesa sarebbe stata promulgata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, soltanto con una "letterina" di accompagnamento ai Presidenti di Camera e Senato ed al Premier Conte.

ARMANDO SIRI MATTEO SALVINI

Ma i fronti di attrito con l'inquilino del Colle rischiano di non finire qui. Perché, ad esempio, continua a circolare con insistenza la voce che anche il Colle gradirebbe a questo punto un passo indietro da parte del sottosegretario Siri. Ipotesi, come tutti sanno, vista come il fumo negli occhi da parte del leader leghista ("prima aspettiamo di vedere tutti gli atti e poi si decide" questa è la linea decisa ieri dai vertici di via Bellerio) ma non sgradita al Premier Conte che però potrebbe avallarla solo in accordo con il Quirinale (il decreto di revoca necessita della firma di Mattarella).

alessandra perrazzelli

Altra questione spinosa tra governo e Quirinale è quella del rinnovo dei vertici di Bankitalia. Come noto non c'è intesa nella maggioranza sul nome di Alessandra Perrazzelli ma il tempo sta per scadere. Ovvero tra pochi giorni, il 9 maggio, Salvatore Rossi e Valeria Sannucci terminano il mandato e ciò significa che dal giorno dopo sarà in carica solo il Governatore Visco con Fabio Panetta.

VISCO E MATTARELLA

Una situazione senza precedenti per Banca d'Italia e che di fatto bloccherebbe il funzionamento del Direttorio. In poche parole, senza il parere del governo sulle nomine, ci sarebbe un vero e proprio stallo che investirebbe anche il Quirinale dato che è Mattarella con Decreto presidenziale a nominare i membri del Direttorio.

GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY

Insomma, tra governo e Quirinale rimane alta la tensione: ora fonti di Palazzo Chigi rivelano che la faccenda Bankitalia potrebbe risolversi lunedì prossimo, quando si terrà il Consiglio dei Ministri, alle 20. In quella sede si dovrebbero finalmente sbloccare le nomine Bankitalia.

gerarda pantalone

Consiglio dei Ministri che potrebbe anche vedere la scelta del nuovo prefetto di Roma: Matteo Salvini vuole Gerarda Pantalone, responsabile del dipartimento immigrazione del Viminale. Ma le tensioni degli utlimi giorni con i 5Stelle sulla capitale potrebbero rimettere tutto in discussione.

matteo salvini a bergamo 4