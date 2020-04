OCCHIO ALLA BUFALA - CIRCOLA UNA FALSA ANSA SU UNA TASK FORCE GUIDATA DA DRAGHI PER LA RICOSTRUZIONE, UNA SQUADRA DEI SOGNI (O DEGLI INCUBI, A SECONDA DEI GUSTI), COMPOSTA DA CASSESE, AMATO E DAL CAPO DI GABINETTO DEL MEF CARBONE - L'AGENZIA DI STAMPA HA SPORTO DENUNCIA ALLA POLIZIA POSTALE

(ANSA) - Circola in queste ore in alcune chat di whatsapp una falsa notizia attribuita all'agenzia ANSA a proposito di colloqui che sarebbero in corso tra Palazzo Chigi e Quirinale su una 'task force per la ricostruzione' per l'emergenza coronavirus. La direzione dell'ANSA avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L'ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale.

romano prodi giuliano amato monica maggioni sabino cassese foto di bacco MARIO DRAGHI