6 giu 2022 16:00

OCCHIO A DARGLI DEL PUTINIANO, ORSINI QUERELA! - IL PROFESSORE PREZZEMOLINO DEI TALK SHOW SULLA GUERRA IN UCRAINA VUOLE PORTARE IN TRIBUNALE IL "CORRIERE DELLA SERA" CHE HA PUBBLICATO LA SUA FOTO NELLA LISTA DEI PERSONAGGI DESCRITTI COME LA RETE ITALIANA DI VLADIMIR PUTIN: "CARO LUCIANO FONTANA, SO CHE IL SUO DESIDERIO È DI VEDERMI DIETRO LE SBARRE, MA SARÀ FRUSTRATO. NESSUNO MI ARRESTERÀ E IO CONTINUERÒ A PARLARE..."