23 mar 2021 18:00

OCCHIO NON VEDE, BRACCIO NON DUOLE – PUTIN HA ANNUNCIATO CHE SI VACCINERÀ OGGI PER CERCARE DI CONVINCERE I RUSSI SCETTICI, MA STRANAMENTE IL MOMENTO DELL’INOCULAZIONE NON VERRÀ IMMORTALATO DALLE TELECAMERE: UNA MOSSA INUSUALE PER LO ZAR ABITUATO A MOSTRARSI E CHE DIFFICILMENTE RIUSCIRÀ A FAR CAMBIARE IDEA A QUEL 60% CHE NON HA INTENZIONE DI FARSI VACCINARE…