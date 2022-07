ODIO CHIAMA ODIO - IN BRASILE UN FAN DI BOLSONARO HA SPARATO A UN SOSTENITORE DI LULA, UCCIDENDOLO – LA VITTIMA SI CHIAMAVA MARCELO ARRUDA, ERA IL TESORIERE DEL PARTITO DEI LAVORATORI E STAVA FESTEGGIANDO IL SUO COMPLEANNO CON LA FAMIGLIA A FOZ DE IGUAZU, NEL SUD DEL PAESE – L’EX PREIDENTE LULA DÀ LA COLPA A BOLSONARO, E L’ATTUALE CAPO DELLO STATO ALLA SINISTRA “VIOLENTA”

1 - BRASILE: ELETTORE BOLSONARO SPARA E UCCIDE SOSTENITORE LULA

(ANSA) - Il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) dell'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva - al governo dal 2003 al 2010 e candidato per un terzo mandato alle presidenziali del prossimo 2 ottobre - ha denunciato l'omicidio di un suo militante, Marcelo Arruda, da parte di un agente penitenziario, Jorge Jose da Rocha Guaranho, che si sarebbe identificato come sostenitore dell'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro, in cerca di un secondo mandato.

Guaranho ha sparato contro Arruda mentre quest'ultimo stava festeggiando nel fine settimana il suo compleanno con la famiglia a Foz de Iguazu, nello Stato meridionale di Paranà. Arruda, che era tesoriere del Pt e membro della guardia di sicurezza municipale di Foz de Iguazu, avrebbe iniziato un alterco con Guaranho quando questi è entrato nella sua festa decorata con immagini di Lula.

Arruda, apparentemente già ferito, ha sparato a sua volta contro Guaranho, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale municipale di Foz de Iguazu. In base alle testimonianze raccolte dalla polizia del Paranà, l'assassino sarebbe sceso da un'auto con una pistola in pugno gridando "Qui è Bolsonaro" e "Lula ladro".

2 - BRASILE: OMICIDIO SUO OPPOSITORE, BOLSONARO ATTACCA LA SINISTRA

(ANSA) - Il presidente di destra brasiliano, Jair Bolsonaro - candidato alla rielezione alle presidenziali di ottobre - ha definito la sinistra "violenta" commentando l'omicidio di un militante dell'opposizione da parte di un suo simpatizzante.

"Nessun tipo di sostegno a chi pratica la violenza contro gli oppositori: chiedo a questo tipo di persone di essere coerenti, di cambiare schieramento appoggiando la sinistra", ha detto il capo dello Stato, sottolineando che la sinistra brasiliana "accumula una storia di innegabili episodi di violenza".

L'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva - al governo dal 2003 al 2010 e principale avversario di Bolsonaro alle prossime elezioni - dopo essersi scagliato contro "gli incitamenti all'odio stimolati da un presidente irresponsabile" ha diffuso una nota di "solidarietà" verso i parenti della vittima, che era tesoriere del suo Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra).

