14 apr 2024 19:40

OGGI QUA, DOMANI ALLAH! – IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, GIUSEPPE VALDITARA, TORNA ALL’ATTACCO DELL’ISTITUTO DI PIOLTELLO, "IQBAL MASIH", CHE HA CHIUSO IN OCCASIONE DELLA FINE DEL RAMADAN: “NON SARÀ PIÙ POSSIBILE CHIUDERE UNA SCUOLA IN OCCASIONE DI UNA FESTIVITÀ NON RICONOSCIUTA DALLO STATO. IL PROVVEDIMENTO È IN DIRITTURA D’ARRIVO” – SALVINI RINCARA LA DOSE: “LE SCUOLE ITALIANE NON POSSONO APRIRE AL FANATISMO ISLAMICO”. CHISSA' COSA NE PENSERA' MATTARELLA...