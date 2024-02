OGGI SONO I TRATTORI, DOMANI I PESCHERECCI E GLI IMBALLAGGI – SALVINI È PRONTO A CAVALCARE LA PROTESTA DI ALTRE CATEGORIE PENALIZZATE DALLE NORME EUROPEE: L’OBIETTIVO È PUNGOLARE DA DESTRA GIORGIA MELONI, COSTRETTA AL PRAGMATISMO DAL SUO RUOLO DI PREMIER – LA LEGA PREPARA UN SUBEMENDAMENTO PER ESTENDERE L’ESENZIONE IRPEF A TUTTI GLI AGRICOLTORI, PER DIMOSTRARE CHE FDI VUOLE SALVARE SOLO UNA PARTE DEL SETTORE…

Come un pungolo, Matteo Salvini. Insistente e dritto, a scardinare soluzioni e ambizioni di Giorgia Meloni. Nelle ultime ore lo va ripetendo con sempre più insistenza ai suoi: “I voti per le europee li prendiamo andando ancora più a destra”.

A destra di Fratelli d’Italia. In strada, tra i trattori. Atto primo di una strategia che ha già messo gli occhi su altre sacche di malcontento: i portuali che si agitano in Campania, i pescatori schierati contro la "matrigna Europa”, le aziende del packaging.

Parola d’ordine: farsi guidare dai sondaggi, come quello di Demos pubblicato sabato su Repubblica, secondo cui 8 italiani su 10 stanno con i trattori. E stare lontani dal fortino ovattato di Palazzo Chigi, dove la premier e il fedelissimo ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida hanno scelto altri interlocutori, a iniziare dalla amica […] Coldiretti, il nemico giurato dei contadini in rivolta.

Ma le decisioni si prendono nei Palazzi e il rischio […] è diventare urlatori e non decisori. Ecco perché il leader della Lega prepara una mossa. Poche righe, su un foglio da esibire la settimana prossima a Montecitorio. In calce la firma dei deputati del Carroccio che siedono nelle commissioni impegnate a votare gli emendamenti al decreto Milleproroghe. Incluso quello della discordia, che cancella l’Irpef sui terreni fino a 10mila euro, voluto dalla premier e blindato ieri dal ministro di FdI Luca Ciriani.

[…] Un subemendamento per allargare l’esenzione a tutti gli agricoltori, anche ai grandi che puntano sull’innovazione e soffrono però la concorrenza dei prodotti extra-Ue. Anche un modo […] per provare a inchiodare FdI alla responsabilità di salvare solo una parte degli agricoltori, seppure consistente.

"Se vogliono fare un’esenzione parziale deve essere chiaro che è una scelta loro”, chiosa un big del partito. Loro, non del titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti. Leghista pure lui. Ma, nello spin che arriva da FdI, schierato con Meloni e Lollobrigida […]

[…] i leghisti hanno messo gli occhi su un “tesoretto” che può risolvere il problema delle coperture. Nel Fondo “taglia-tasse” c’è un miliardo: per allargare l’esenzione a tutti gli agricoltori - ragionano fonti leghiste - "basterebbero appena 98 milioni”. Ma il custode della cassaforte è il viceministro FdI Maurizio Leo, che non vuole certo mettersi contro Lollobrigida.

[…] Da qui alle Europee il Capitano è pronto a saltare su altre categorie le quali, chi per una ragione e chi per l’altra, hanno di che protestare. Magari individuando il solito, facile e generico nemico dell’Europa. Un esempio sono i pescatori, evergreen di Salvini […]. Per le norme Ue i vecchi pescherecci vanno demoliti, nel weekend è imposto il fermo, la pesca a strascico non sarà più consentita.

Norme a tutela del mare e contro i furbi, ma che per la Lega rientrano nel solito disegno del presunto estremismo ambientalista […]. E anche i pescatori, come gli agricoltori, riscuotono simpatie trasversali. Poi ci sono i marittimi: nella legge di bilancio il governo ha ridotto l’indennità di malattia dal 75 al 60%, […] qua e là ci sono stati diversi presidi di lavoratori, i più agguerriti sono in Campania; un po’ come per i trattori, la Lega può incarnare l’opposizione interna alla maggioranza […]. Poi il partito di Salvini ingaggerà una battaglia (elettorale) contro "direttive e regolamenti su industria e packaging che creerebbero ulteriori danni”, promettono da via Bellerio. […]

