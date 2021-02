4 feb 2021 16:37

OGNI GIORNO ABBIAMO UN “PENSIERO DI GRILLO” – ANCHE OGGI QUALCUNO METTE IN BOCCA ALL’ELEVATO FRASI A DIFESA DI CONTE: BEPPE-MAO “AVREBBE” INDICATO ALCUNE CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DI UN GOVERNO AI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE, CIOÈ “DIFESA DEI PROVVEDIMENTI PORTATI A CASA DAL GOVERNO CONTE”, “SUPER PATRIMONIALE PER I SUPER RICCHI”, ECCETERA – È LA SOLITA CASALINATA? SUL SUO CANALE UFFICIALE, CIOÈ IL BLOG, NON C’È TRACCIA DI INTERVENTI UFFICIALI…