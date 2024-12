13 dic 2024 09:48

OGNI GIORNO, NE SPUNTA UNA NUOVA SU PETE HEGSETH – IL CANDIDATO DI TRUMP AL PENTAGONO, NEL SUO ULTIMO LIBRO (“THE WAR ON WARRIORS”), SCRIVE: “LE POLITICHE CHE CONSENTONO AI GAY DI PRESTARE SERVIZIO NELL'ESERCITO AMERICANO FANNO PARTE DI UN'AGENDA MARXISTA” - L’ATTACCO ALL COSIDDETTA POLITICA DEL “DON’T ASK, DON’T TELL”, CHE ACCETTA GLI OMOSESSUALI NELL’ESERCITO (FINTANTO CHE NON LO RIVELANO) È SOLO L’ULTIMO IMBARAZZO LEGATO A HEGSETH: ACCUSATO DI AGGRESSIONE SESSUALE, FAN DELLE CROCIATE E EX ALCOLISTA…