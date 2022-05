OGNI MATTINA UN PUTINIANO SI SVEGLIA E VA IN TV A SPARARLA GROSSA – OSPITE DI FLORIS A “DIMARTEDI”, LO STORICO INVIATO DI GUERRA DELLA RAI, FULVIO GRIMALDI, APRE LE VALVOLE: “IL MONDO È STATO SALVATO DALL'ARMATA ROSSA, CHE HA SCONFITTO IL NAZIFASCISMO, E OGGI TORNA A FARLO”. E IN STUDIO ANTONIO CAPRARICA LO ASFALTA: “SIAMO MOLTO GRATI ALL’ARMATA ROSSA CHE HA SCONFITTO IL NAZIFASCISMO MA PUTIN CON L’INVASIONE DELL’UCRAINA HA CANCELLATO QUESTI MERITI STORICI” - VIDEO

L'Unione sovietica ha salvato il mondo una volta, nel 1945. "E Vladimir Putin oggi torna a farlo". Fulvio Grimaldi la spara grossa, ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, anche se stranamente questa equiparazione passa quasi inosservata nel bombardamento "filo-russo" dello storico inviato di guerra della Rai, oggi diventato uno dei punti di riferimento del "complottismo" sulla guerra in Ucraina.

"La Russia spende 13 volte di meno in armamenti e bilancio militare rispetto agli Stati Uniti, e 25 volte di meno rispetto agli Stati Uniti e alla Nato messe insieme - sottolinea Grimaldi -. Di conseguenza, chi tra le due super potenze è più inclinato a far guadagnare il complesso militare industriale, le grandi industrie militari di cui Eisenhower (ex presidente Usa, ndr) aveva già individuato la minaccia?

Chi ne ha fatti di più di guerre, chi ha guadagnato più dal consumo di armi e chi guadagna più miliardi da questa guerra? Si dice che Putin non voglia finire questa guerra: io credo che voglia finirla anche domani, pur che finisca la condizione la situazione in cui l'Ucraina ha portato la Russia a dover intervenire in difesa di una popolazione massacrata".

La tesi di Grimaldi è perfettamente combaciante con quella del Cremlino: la "operazione militare speciale" di Putin sarebbe stata non una aggressione, ma una difesa degli interessi della componente russofona nel Donbass. "La tradizione della Russia è combattere il nazifascismo, da Stalingrado in poi - si esalta ancora Grimaldi, inginocchiato al mito sovietico -. Venti milioni di morti, ricordiamocelo.

Il 9 di maggio ci si ricorda che il mondo è stato salvato da una Armata rossa che ha sconfitto il nazifascismo e che oggi torna a farlo". "Siamo molto grati all'Armata rossa che ha sconfitto il nazifascismo - è il commento ironico di Antonio Caprarica, ex collega di Grimaldi in Rai - ma Putin il 24 febbraio con l'invasione dell'Ucraina ha cancellato questi meriti storici". E lo studio di Floris applaude convinto.

