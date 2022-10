A OGNI RIMOZIONE CORRISPONDE UNA PROMOZIONE - IL MILITARE UGANDESE MUHOZOZI KAINERUGABA, CHE IN UN TWEET AVEVA OFFERTO CENTO VACCHE PER GIORGIA MELONI, È STATO RIMOSSO DAL COMANDO DELLE TRUPPE DI TERRA DA SUO PADRE, PRESIDENTE DEL PAESE. PECCATO CHE AL CONTEMPO SIA STATO ANCHE PROMOSSO GENERALE A PIENO TITOLO, IL PIÙ ALTO GRADO DELL'ESERCITO DEL PAESE. KAINERUGABA RIMARRÀ ANCHE CONSIGLIERE PRESIDENZIALE PER LE OPERAZIONI SPECIALI

Stefano Baldolini per www.repubblica.it

muhoozi kainerugaba tweet

Giorgia Meloni non ha mostrato grande interesse per la sua generosa offerta di matrimonio di cento vacche Nkore, ma i tweet un po' troppo vivaci del generale ugandese Muhozozi Kainerugaba non devono essere passati inosservati a suo padre, Yoweri Museveni, che è anche il presidente del Paese.

Così Kainerugaba è stato rimosso dal comando delle truppe di terra, ma promosso generale a pieno titolo, il più alto in grado dell'esercito. A 48 anni diventa così il più giovane generale 'a quattro stelle' della storia ugandese e rimane consigliere presidenziale per le operazioni speciali.

muhoozi kainerugaba tweet 3

Kainerugaba ha continuato a postare sul suo profilo social con orgoglio, sostenuto dai suoi 600mila follower, anche dopo essere stato rimosso dal comando delle forze di terra, preso dal generale Kayanja Muhanga, che ha guidato le missioni dell'esercito ugandese in Somalia ed attualmente è alla testa del contingente che combatte i ribelli delle Forze democratiche alleate nella Repubblica democratica del Congo. Muhanga non è molto attivo sui social.

muhoozi kainerugaba tweet 2

Esatto opposto di Kainerugaba che ha definito Giorgia Meloni "senza paura" e "sincera" provando poi a spiegare agli "amici italiani" il valore dei locali bovini di pregio Nkore, che tra il serio e il faceto ha parlato di invadere il centro di Roma, che in passato ha twittato a sostegno dei ribelli del Tigray contro le truppe federali etiopi, che ha espresso sostegno per i ribelli violenti del Congo orientale, che ha detto che tutti gli africani sostengono la Russia nella sua guerra in Ucraina. Esternazioni a tutto tondo che gli garantiscono una discreta fama social e che osservatori locali mettono in relazione con mire al potere del padre.

COMUNICATO STAMPA MINISTERO DELLA DIFESA UGANDA Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Kainerugaba 1