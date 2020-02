OGNI TANTO UNA BUONA NOTIZIA: GUALTIERI SMENTISCE DI ESSERE IN PISTA PER GUIDARE UN GOVERNO DI “SALUTE PUBBLICA”! – IL MINISTRO A “RADIO24”: “LE POSSIBILITÀ DI UN GOVERNO ISTITUZIONALE SONO PARI A ZERO. IN QUESTO MOMENTO È IMPOSSIBILE FARE STIME PRECISE SULLA RECESSIONE. DARE NUMERI NON SERVE” – “SIAMO PRONTI A USARE GLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ CONCESSI DALL’UE”. MA SIAMO SICURI CHE CE LI CONCEDERANNO?

1 – CORONAVIRUS: GUALTIERI, RECESSIONE? IMPOSSIBILI STIME PRECISE

(ANSA) - "Se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise, perché per avere una stima bisognerebbe sapere qual è l'evoluzione del virus, e se come auspichiamo le misure di contenimento saranno efficaci e quanto tempo ci vorrà per debellarlo. Dare i numeri non è ciò che serve Noi siamo pronti a usare gli spazi di flessibilità"

Lo ha detto a Radio24 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in risposta alla domanda se il coronavirus abbia precipitato l'Italia in recessione. "Eravamo fiduciosi - ha detto Gualtieri - che con la manovra e l'aumento agli investimenti, il taglio al cuneo, una serie di interventi per la crescita e la coesione sociale e territoriale avremmo rilanciato l'economia di Un Paese che abbiamo preso fermo. E' evidente" che "tutto ciò non è sufficiente e serve un pacchetto di misure aggiuntive".

2 – CORONAVIRUS: GUALTIERI, GOVERNO ISTITUZIONALE? ZERO POSSIBILITÀ

(ANSA) - Le possibilità di un governo istituzionale, anche di fronte all'emergenza del coronavirus, sono "pari a zero". Lo ha detto a Radio24 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Sono discussioni senza senso, retroscena privi di fondamento. Nei paesi seri quando c'è un'emergenza non si cambia il governo, ma semmai l'opposizione assume un atteggiamento più responsabile".

3 – CORONAVIRUS:GUALTIERI, PRONTI A USO FLESSIBILITÀ CONTI

(ANSA) - "NOI SIAMO PRONTI A USARE GLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ" CONCESSI dalle Regole di bilancio Ue in caso di eventi eccezionali come il Coronavirus. Lo ha detto a Radio24 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ribadendo che serve "una risposta concertata" a livello europeo e che i conti 2019 "saranno migliori del previsto".

4 – CORONAVIRUS: GUALTIERI, SU IRPEF GOVERNO TIRA DRITTO

(ANSA) - Il governo è impegnato a “rispettare la tabella di marcia” per il taglio dell’IRPEF e “stiamo lavorando pancia a terra” per misure aggiuntive di contrasto all’impatto economico del Coronavirus. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Radio24.

5 – GUALTIERI, IO PREMIER? RETROSCENA PRIVO DI FONDAMENTO

(ANSA) - "Non seguiamo retroscena privi di fondamento". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sull'ipotesi di un governo di larghe intese che lo veda alla guida del Paese di fronte all'emergenza Coronavirus.

6 – CORONAVIRUS: GUALTIERI, PRONTI INDENNIZZI E FINANZIAMENTI

(ANSA) - Il Coronavirus "avrà un impatto negativo sulla crescita che tuttavia non si può ancora stimare e che dipenderà dallo sviluppo dell'epidemia, dall'efficacia delle misure di contenimento del virus e, naturalmente, dagli interventi che sapremo mettere in campo. Ho chiesto al G20 la predisposizione di un quadro comune di misure coordinate di sostegno all'economia".

Lo dice in un'intervista a Il Messaggero il Ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri. Per arginare le ricadute sull'Italia il governo sta predisponendo "misure sia per sostenere i territori e i settori più colpiti, sia per dare una spinta all'economia". Spiega. Il congelamento, già attuato, del versamento delle tasse nella zona rossa per un mese, "potrà ulteriormente essere prorogato. Sono in preparazione due decreti legge con nuove misure che approveremo in pochi giorni. Il primo già questa settimana".Fra i vari punti, la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti per la rottamazione delle cartelle, e "un rinvio degli adempimenti fiscali anche per i clienti dei professionisti che sono nella zona rossa". Inoltre ci sarà un aiuto alla liquidità delle piccole e medie imprese italiane: "Verranno stanziati 50 milioni aggiuntivi per il fondo di garanzia, e ne amplieremo i criteri di utilizzo, e 350 milioni per il sostegno alle esportazioni e introdurremo misure significative di sostegno e ai territori, alle aziende e ai lavoratori coinvolti".

Anche fuori dalla zona rossa, per il turismo "ci saranno misure di carattere generale come per altri settori. Inoltre ci sarà un'estensione e un finanziamento della Cassa integrazione molto significativo. Infine stiamo lavorando a strumenti più generali di rilancio dell'economia per accelerare gli investimenti delle imprese in infrastrutture".

Gualtieri precisa che "la finanza pubblica italiana è in un buona salute, disponiamo di qualche margine di intervento" e "il patto di stabilità prevede l'adattamento al ciclo economico e la possibilità di far fronte a eventi eccezionali". Il Ministro commenta anche la proposta della Lega di un governo di emergenza nazionale: "Nei Paesi normali non si cambiano i governi quando ci sono le emergenze, ma maggioranza e opposizione collaborano per affrontarle".

