17 ago 2021 17:11

OH GESÙ I TALEBANI! - NEL QUADRO ALLE SPALLE DEI MILIZIANI ESTREMISTI APPENA INSEDIATI A KABUL SPUNTA UN'IMMAGINE DI CRISTO - COME MAI? L'EX PRESIDENTE ASHRAF GHANI, FUGGITO IN UZBEKISTAN, AVEVA SCELTO QUELL’IMMAGINE COME "PUNTO D’INCONTRO" TRA LE DUE RELIGIONI PER COMPIACERE GLI INTERLOCUTORI CRISTIANI. OPPURE I TALEBANI LO HANNO MOSTRATO APPOSITAMENTE PER PROFANARE UN SIMBOLO DELLA CULTURA OCCIDENTALE?