OH RENZI, STAI BONINO – COME SI SPIEGA IL NIET DI EMMA AL BULLO DI RIGNANO? PER LA BOSCHI E' UNA VENDETTA PER LA MANCATA RICONFERMA AGLI ESTERI DELLA BONINO NEL 2014 DA PARTE DI MATTEUCCIO - GENNARO MIGLIORE, CENTROBOA DI "ITALIA VIVEUR", MENA DURO SULLA LEADER RADICALE: "È STATA ELETTA IN UN COLLEGIO BLINDATO DA RENZI. OGGI CHIEDE UN COLLEGIO BLINDATO A LETTA E METTE UN VETO SU RENZI. QUANDO LA POLITICA SI VANTA DI GRANDI IDEALI NON PENSATE PIÙ A LEI" (PASSARE DA RIFONDAZIONE COMUNISTA A ITALIA VIVA RIENTRA NEI "GRANDI IDEALI" GENNARI'?)