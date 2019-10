15 ott 2019 19:40

Da ''il Fatto Quotidiano'' alfredo romeo1 Domenica Maria Elena Boschi ha smentito l’ipotesi di una candidatura a sindaco di Roma con la solita lezioncina sulle fake news, mantra ormai caro ai renziani. Presto toccherà a lei scrivere sui giornali, perché sarà una collaboratrice – a titolo gratuito – del nuovo Riformista diretto da Piero Sansonetti, dopo che l’imprenditore Alfredo Romeo ha rilevato la testata dalla famiglia Angelucci dopo la chiusura di qualche anno fa. Boschi scriverà sul tema delle donne e così ha accettato l’offerta di Sansonetti. Romeo è imputato di corruzione di un funzionario Consip, in un processo collegato all’inchiesta che coinvolge Tiziano Renzi, papà di Matteo, e Carlo Russo, amico di Tiziano. PIERO SANSONETTI L’imprenditore napoletano è tornato a parlare e far parlare di sé. Qualche giorno fa, all’agenzia di stampa Adnkronos , ha dichiarato di essere finito in un “tritacarne per un attacco politico a Renzi”. Lo scandalo Consip è esploso nel dicembre del 2016 sul Fatto, poco dopo il flop renziano al referendum sulle riforme, di cui Boschi era simbolo in qualità di ministro. Romeo anni fa ipotizzava proprio con Russo di salvare – e cioè comprare – l’Unità, magari per fare una cortesia ai renziani. Oggi, con il ritorno del Riformista nel - le edicole il 29 ottobre, lui e Boschi si ritrovano sullo stesso giornale. Uno editore, l’altra editorialista. maria elena boschi a l'aria che tira Alfredo Romeo 3 MARIA ELENA BOSCHI MARIA ELENA BOSCHI SELFIE SU INSTAGRAM luigi marattin maria elena boschi