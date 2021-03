OK LA POLEMICA È GIUSTI - L'ATTORE MAX GIUSTI SPARA LA DENUNCIA CON UN PIZZICO DI POPULISMO POSTANDO SU INSTAGRAM LE IMMAGINI DEL SUO VOLO TUTTO ESAURITO DA ROMA A MILANO: "AEREO PIENO, E I TEATRI?" - ANCHE SE VIAGGIARE AD ALTA QUOTA, GRAZIE AI FILTRI E AL RICIRCOLO COMPLETO DELL'ARIA, È ABBASTANZA SICURO…

Da www.leggo.it

story di max giusti sul volo roma milano

Mentre i teatri sono chiusi, gli aerei sono pieni. È la denuncia dell'attore Max Giusti, in un video pubblicato tra le sue stories di Instagram, girato a bordo di un volo diretto da Roma a Milano: nelle immagini si vede il velivolo pieno in ogni ordine di posti, certamente un'immagine poco compatibile con le restrizioni e le misure anti Covid alle quali siamo abituati ormai da un anno, tra lockdown, zone rosse, gialle e arancioni che in comune hanno tutte una cosa. Un'enorme penalizzazione del comparto dei lavoratori dello spettacolo.

story di max giusti sul volo roma milano 9

C'è da dire che, come detto più volte dall'Oms, a bordo degli aerei grazie ai filtri e al ricircolo completo dell'aria, viaggiare è mediamente abbastanza sicuro: la probabilità di contagio, grazie a ciò e all'obbligo di mascherina, è basso, ma non certo nullo. Ma l'assurdità di vedere ancora teatri e cinema chiusi, nonostante da settimane si parli di chiari protocolli di sicurezza per consentire la presenza degli spettatori con le mascherine e il distanziamento, è sotto gli occhi di tutti.

max giusti premiato foto di bacco max giusti foto di bacco max giusti foto di bacco de nigro max giusti foto mezzelani gmt max giusti boss in incognito

story di max giusti sul volo roma milano 7 story di max giusti sul volo roma milano 6 story di max giusti sul volo roma milano 5 story di max giusti sul volo roma milano 4 story di max giusti sul volo roma milano 1 story di max giusti sul volo roma milano 3 story di max giusti sul volo roma milano 2 story di max giusti sul volo roma milano 8