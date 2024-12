4 dic 2024 13:34

OLÉ: LA MAGGIORANZA SI SPACCA ANCHE SU UNICREDIT – ANTONIO TAJANI SI SMARCA DALLA MINACCIA DI GOLDEN POWER SULL’OPS LANCIATA DA ORCEL A BANCO BPM: “SICCOME NON CI SONO OPERAZIONI DI STRANIERI, IN QUESTO MOMENTO NON CREDO CHE SI POSSA APPLICARE LA GOLDEN POWER. NATURALMENTE ESAMINEREMO TUTTO CIÒ CHE C'È DA ESAMINARE, POI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI EVENTUALMENTE DECIDERÀ. MA PER COME STANNO LE COSE NON MI PARE CHE CI SIA LA NECESSITÀ…” – PRIMA GIORGETTI E POI MELONI AVEVANO IPOTIZZATO DI RICORRERE AI POTERI SPECIALI…