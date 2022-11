OLIO, TRAVAGLIO E PEPERONCINO – "DI MAIO L'HANNO ROVINATO DRAGHI E LETTA. GIÀ A GENNAIO-FEBBRAIO, QUANDO SI SBATTEVA PER PORTARE MINIMARIO AL COLLE E PUGNALAVA ALLE SPALLE LA BELLONI ("MIA SORELLA") IN ODIO A CONTE E PER AMORE DI DRAGHI, QUALCUNO GLI AVEVA FATTO BALENARE CHE PALAZZO CHIGI SAREBBE TOCCATO A LUI. POI DRAGHI RESTÒ DOV'ERA. E INIZIÒ A VENDICARSI DI CONTE CHE GLI AVEVA GUASTATO I PIANI. ECCO LE TELEFONATE A GRILLO PERCHÉ SE NE LIBERASSE E POI SPOSASSE LA SCISSIONE DIMAIANA…"

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per "il Fatto Quotidiano"

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO

[...] Di Maio l'hanno rovinato Draghi e Letta. Già a gennaio-febbraio, quando si sbatteva per portare MiniMario al Colle e pugnalava alle spalle la Belloni ("mia sorella") in odio a Conte e per amore di Draghi, qualcuno gli aveva fatto balenare che Palazzo Chigi sarebbe toccato a lui. Poi Draghi restò dov'era. E iniziò a vendicarsi di Conte che gli aveva guastato i piani.

luigi di maio mario draghi

Ecco le telefonate a Grillo perché se ne liberasse e poi sposasse la scissione dimaiana, svuotando il M5S e consentendogli di governare senza tradire l'impegno di non cambiare maggioranza. Mai un calcolatore come Di Maio avrebbe avviato la scissione senza la garanzia di collegi per sé e i suoi: e glieli garantì Letta, scommettendo - come Draghi - sulla morte di Conte e sul trionfo del Pd.

LUIGI DI MAIO E ENRICO LETTA

Ma mai un calcolatore come Di Maio avrebbe mollato il certo per l'incerto senza la promessa di un incarico in caso di trombatura: e quella non poteva che arrivargli da Draghi. Ora incassa il risarcimento per essersi immolato per il Sistema sull'altare dell'ennesimo Conticidio, poi fallito come tutti i precedenti.

Chissà chi è il prossimo gonzo che si stupisce perché il Pd si allea con cani e porci, ma non con i 5Stelle, e perché al governo c'è la Meloni.

luigi di maio mario draghi meme LUIGI DI MAIO E MARIO DRAGHI di maio meme 5 enrico letta luigi di maio letta meme 5 letta meme 56 luigi di maio mario draghi MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE luigi di maio mario draghi luigi di maio mario draghi lorenzo guerini luigi di maio mario draghi MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO