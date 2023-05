26 mag 2023 18:50

ONESTÀ-TÀ-TÀ – IL DEPUTATO GRILLINO, RICCARDO TUCCI, ANDRÀ A PROCESSO PER FRODE FISCALE. È IL PRIMO CASO NELLA STORIA DEL M5S – LA PROCURA DI VIBO VALENTIA LO ACCUSA DI AVER CONSENTITO AL SUO EX SOCIO DI UN'AZIENDA DI SERVIZI TELEMATICI DI EVADERE LE TASSE, EMETTENDO FATTURE PER 700MILA EURO PER “OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI” – UNO STRATAGEMMA AL QUALE TUCCI SI SAREBBE PRESTATO FINO AL FEBBRAIO 2018, QUANDO È STATO ELETTO PER IL PRIMO MANDATO ALLA CAMERA...