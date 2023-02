2 feb 2023 16:39

ONG? SDENG! – DUNJA MIJATOVIC, COMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI DEL CONSIGLIO D’EUROPA (CHE NON C’ENTRA NIENTE CON L’UE) STRIGLIA PIANTEDOSI: HA INVIATO UNA LETTERA AL MINISTRO DELL’INTERNO IN CUI SOTTOLINEA COME IL DECRETO ONG, VARATO DAL “PREFETTO D’ITALIA”, POTREBBE “OSTACOLARE LE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DELLE ONG E, QUINDI, ESSERE IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI DELL’ITALIA AI SENSI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”