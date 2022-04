SENZA LE ARMI O L’INTELLIGENCE DELL’OCCIDENTE L’UCRAINA SAREBBE GIA’ CADUTA IN MANO A PUTIN - EL PAIS: “L'AMMIREVOLE CORAGGIO DEGLI UCRAINI NON SAREBBE STATO SUFFICIENTE. LE ARMI FORNITE IN QUESTE PRIME SETTIMANE DA CIRCA 30 PAESI SONO STATE CRUCIALI. MA ANCHE FATTORI INTANGIBILI COME IL FLUSSO DI INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE A KIEV, L'ASSISTENZA ALLA CYBER-DIFESA E ANNI DI ADDESTRAMENTO OCCIDENTALE CHE HANNO PREPARATO MEGLIO LE FORZE UCRAINE PER QUESTA GUERRA. L'AMMINISTRAZIONE BIDEN FORNISCE SOSTEGNO MILITARE A KIEV PER 1,7 MILIARDI DI DOLLARI (1,573 MILIARDI DI EURO) DALL'INIZIO DELLA GUERRA, PIÙ DI 5 MILIARDI DAL 2014”