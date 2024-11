OPS, C'E' UNA NORMA ANTI-RENZI TRA GLI EMENDAMENTI ALLA MANOVRA: LO STOP AI MAXI COMPENSI DALL’ESTERO PER MINISTRI E PARLAMENTARI – MATTEONZO RACCOMANDA AI FEDELISSIMI DI “NON FARE NESSUN FALLO DI REAZIONE”: “E’ UNA NORMA INVENTATA DA MANTOVANO CONTRO DI ME” - IL LEADER DI IV RICAMBIA: OGGI BONIFAZI PRESENTERÀ ALLA CAMERA UN’INTERROGAZIONE IN CUI SI CHIEDE CONTO DI TUTTI I REGALI RICEVUTI FINORA DALLA PREMIER DURANTE IL SUO MANDATO. C’È UN TETTO PER QUEI DONI E ITALIA VIVA VUOLE SAPERE SE È STATO SUPERATO. L’INTERROGAZIONE È RIVOLTA PROPRIO A MANTOVANO…

Ai suoi parlamentari Renzi raccomanda di «non fare nessun fallo di reazione» sull’emendamento alla manovra presentato dalla FdI Alice Buonguerrieri, quello per limitare i compensi per lavori all’estero dei politici, e che è stato interpretato come una mossa contro il leader di Iv.

Dunque, nessun «fallo di reazione», anche se Renzi è convinto, e lo dice ai fedelissimi, che sia «una norma inventata da Mantovano contro di me perché ormai, tra me, lui e Meloni è guerra aperta».

E il leader di Iv ricambia la «cortesia»: oggi Francesco Bonifazi presenterà alla Camera un’interrogazione in cui si chiede conto di tutti i regali ricevuti finora dalla premier durante il suo mandato. Come è noto c’è un tetto per quei doni e Italia viva vuole sapere se è stato superato. L’interrogazione, neanche a dirlo, è rivolta proprio a Mantovano.

Ma l’autrice dell’emendamento in questione nega che la sua sia una mossa contro l’ex premier: «La mia — spiega — non è una norma ad personam o anti-Renzi, ma è una norma di civiltà. Un rappresentante della Repubblica non può essere a libro paga di un soggetto pubblico o privato estero».

