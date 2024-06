OPS, LO STATO VUOLE ENTRARE NELL'UTERO - GASPARRI VUOLE CONVINCERE LE DONNE A NON ABORTIRE CON IL “REDDITO DI MATERNITÀ”: MILLE EURO AL MESE, FINO AL COMPIMENTO DEL QUINTO ANNO DEL BAMBINO (MA SOLO SE FIGLIO DI CITTADINE ITALIANE) – UNA MISURA CHE COSTA 600 MILIONI DI EURO E CHE E’ VINCOLATA A UNA DETERMINATA SOGLIA DI ISEE (SOTTO I 15 MILA EURO ANNUI) – IL PD: “PROPOSTA ABERRANTE: CHI HA CANCELLATO IL REDDITO DI CITTADINANZA ORA PARLA DI REDDITO DI MATERNITÀ PROMETTENDO DENARO A CHI NON ABORTISCE”

Estratto dell’articolo di https://www.repubblica.it

maurizio gasparri - l aria che tira

Soldi per non abortire. Mille euro al mese, fino al compimento del quinto anno del bambino, come “reddito di maternità”. E’ quanto propone un testo depositato in Senato dal capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'obiettivo dichiarato del senatore, non nuovo a iniziative antiabortiste, è sostenere le donne che ricorrono all'aborto per ragioni di carattere economico e indurle a ripensarci.

"Al fine di ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall'incidenza delle condizioni economiche", si legge nella proposta di legge in due articoli – di cui dà notizia LaPresse – è istituito il “reddito di maternità” che costituisce “un beneficio economico, su base mensile, concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti che si rivolgono ad un consultorio pubblico o ad una struttura socio sanitaria a ciò abilitata dalla Regione, o a un medico di fiducia”.

DIRITTO ALL ABORTO jpeg

Un incentivo economico solo per cittadine italiane, dunque. Il reddito “spetta nella misura di 1.000 euro mensili per dodici mensilità, a condizione che il valore dell'Isee del nucleo familiare di appartenenza della richiedente non sia superiore a 15.000 euro, fino al compimento del quinto anno di età del bambino”.

Inoltre, “per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di importo pari a 50 euro mensili, fino al compimento del 5° anno di età. Per ciascun figlio con disabilità spetta una maggiorazione pari a 100 euro mensili, fino al compimento del diciottesimo anno di età”. Chi percepisce il 'reddito di maternità' non ha diritto ad alcun'altra misura economica a sostegno della natalità legata all'Isee, fatta eccezione per quella per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.

maurizio gasparri all'aria che tira

Per dare attuazione al beneficio economico, la proposta di legge istituisce presso il ministero dell’Economia un fondo denominato 'Fondo per il reddito di maternità' con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Non poco in tempi di casse vuote.

[…] Le reazioni: “Un insulto alle donne”

“Non so se è la solita provocazione a cui ci ha abituato Gasparri ma certo la sua proposta ha dell'aberrante: chi ha cancellato il Reddito di cittadinanza ora parla di reddito di maternità promettendo denaro a chi non abortisce”, dichiara il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

[…] “Fa arrabbiare che parli di Reddito di maternità chi ha fatto la guerra al Reddito di cittadinanza che sosteneva famiglie e minori”, commenta Gilda Sportiello, deputata M5S. “La serenità per pensare a una genitorialità la si raggiunge con misure di contrasto al lavoro precario, all'emergenza abitativa, con il sostegno al rientro nel lavoro delle donne e con l'equiparazione del congedo di paternità - aggiunge - Invece questo governo, fallendo su tutta la linea, propone un ricatto economico”. […]

DIRITTO ALL ABORTO PRO E CONTRO GRAVIDANZA