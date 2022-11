LA DOLCE VITA DI LUIGINO DI MAIO: L'EX MINISTRO E' STATO BECCATO CON PAOLA DE MICHELI ALL'HARRY'S BAR DI VIA VENETO A ROMA (LA FOTO-SCOOP DI "LEGGO") - LEI E' IN CORSA PER LA SEGRETERIA DEM, LUI PER UN INCARICO COME INVIATO EUROPEO SPECIALE PER LA CRISI DEL GAS - IPOTESI CHE MANDA SU TUTTE LE FURIE GASPARRI: "UN INCARICO A DI MAIO SAREBBE UN'AUTENTICA PROVOCAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA. CAPISCO CHE E' DISOCCUPATO MA SI TROVI UN NORMALE LAVORO..."