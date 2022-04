ORA CHE MUSK SI È COMPRATO TWITTER, LA DOMANDA CHE SI FANNO TUTTI È: DONALD TRUMP TORNERÀ A CINGUETTARE? - L’EX PRESIDENTE HA DETTO DI NO, VISTO CHE SI È COSTRUITO UNA PIATTAFORMA SOCIAL AD HOC, “TRUTH”. DOPO ESSERE STATO SILENZIATO DAL SOCIAL NETWORK. MA POTREBBE CAMBIARE IDEA, SE VUOLE ESSERE LETTO DA QUALCUNO - ELON, DA PARTE SUA, NON VEDE L’ORA: VUOLE TRASFORMARE L’UCCELLINO IN UN’AQUILA DELLA LIBERTÀ DI OPINIONE. QUALSIASI OPINIONE…

ELON MUSK COMPRA TWITTER

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

[…] L'acquisizione del social da parte dell'uomo più ricco al mondo, Elon Musk, porterà a uno stravolgimento enorme, di cui il miliardario di origine sudafricana ha già ampiamente dato conto: ci saranno algoritmi più aggressivi per moltiplicare le interazioni e totale libertà d'espressione, senza più vincoli o sanzioni.

Il fatto che pochi minuti dopo l'annuncio dell'acquisto di Twitter di parte di Musk per circa 44 miliardi di dollari, il presidente degli Stati Uniti e il suo predecessore abbiano sentito la necessità di commentare, dà la dimensione del fenomeno, che va oltre gli oltre duecento milioni di utenti in tutto il mondo, un decimo di quelli di Facebook. Joe Biden è "preoccupato dal potere dei social".

ELON MUSK TWITTER

Donald Trump ha detto che non tornerà su Twitter, dopo più di un anno di espulsione. Questa è stata la piattaforma su cui si sono scontrati Trump e Biden per due anni, in cui Trump ha attaccato tutti, minacciato il mondo, mosso mercati, silurato ministri, dove è nato il movimento #BlackLivesMatter, quello del #MeToo in difesa delle donne, della Primavera Araba, dell'indignazione all'attacco nazi ai pacifisti di Charlottesville, del giornalismo oltre i giornale, dei debunker scopritori di bufale, la finestra in diretta sul mondo.

jack dorsey

Negli anni è diventata la piattaforma che ha provato a contrastare la disinformazione e la manipolazione, ma arrivata a un punto di crisi quando a essere bannato era stato il presidente a capo del Paese più potente al mondo: lui, Trump, il Commander in Tweet, il troll più famoso, prima dell'avvento di Musk.

donald trump twitter

Era l'8 maggio 2013 quando Trump dal suo account @realDonaldTrump aveva sbeffeggiato i suoi detrattori: "Scusatemi falliti e odiatori, ma il mio quoziente d'intelligenza è uno dei più alti - e tutti voi lo sapete. Per favore, non sentitevi molti stupidi o insicuri, non è colpa vostra". Da lì, un'ascesa planetaria, fatta di messaggi controversi ("bambini sani vanno dai dottori, prendono un sacco di vaccini, non si sentono bene e cambiano: AUTISMO. Troppi casi!", 28 marzo 2014).

il social network di donald trump truth 6

Il body shaming, l'insulto a Arianna Huffington ("è brutta dentro e fuori. Capisco pienamente perché il suo ex marito l'ha lasciata per un uomo, ha preso una buona decisione"), la battaglia ai mulini a vento in stile Don Chischotte ("i mulini sono la più grande minaccia negli Stati all'aquila calva. Ma gli allarmi dei media al 'riscaldamento globale' sono peggio").

DONALD TRUMP TWITTER

E quando aveva lanciato accuse sulla vera origine di Barack Obama ("diamo un'occhiata più da vicino al certificato di nascita, visto che viene indicato come nato in Kenya"), salvo poi promuoversi come uomo di pace: "ogni volta parlo di odiatori e falliti lo faccio grande amore e affetto. Non riescono ad accettare il fatto che sono stati fregati alla nascita". Gli analisti dicono che senza Twitter non ci sarebbe stata la presidenza Trump.

DONALD TRUMP TWITTER

[…] Da ora in poi, con la nuova era Musk, la domanda diventerà un tormentone: Trump tornerà su Twitter? Persone a lui vicine dicono che avrebbe una grande voglia di farlo, ma dipende da come andrà il social personale, Truth, partito tra difficoltà e intoppi tecnologici.

il social network di donald trump truth 3

Musk gli lascerà la porta aperta, è la sua nuova sfida, un'operazione marketing di lancio della piattaforma in grande stile. Il ritorno del Commander in Tweet nel pieno della crisi Ucraina e con le elezioni di midterm tra meno di sette mesi, è una tentazione molto forte. E una minaccia per i suoi avversari. Il fight club globale in cui c'è solo una regola: niente regole. Proprio come Musk intende il suo nuovo Twitter.

IL SONDAGGIO DI ELON MUSK PER IL TASTO MODIFICA SU TWITTER ELON MUSK TWITTER DONALD TRUMP TWITTER BY SPINOZA donald trump il social network di donald trump truth 2 ELON MUSK TWITTER il social network di donald trump truth 1 il social network di donald trump truth 5